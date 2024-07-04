Перед стартом Уимблдона у второй ракетки Чехии умерла мама

У 19-летней чешской теннисистки Линды Носковой за день до старта на Уимблдонском турнире умерла мама, которая боролась со тяжелой болезнью.

В начале сезона Ивана Носкова не смогла лично присутствовать на матчах в Мельбурне, где Линда вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. «Я болею, долгая поездка выматывает. Мы следим за всем дома, держим пальцы скрещенными и остаемся на связи. Мы так много путешествовали вместе за эти годы», – сказала она в интервью в январе.

На Aus Open Линда сенсационно победила первую ракетку мира Игу Свёнтек, а Элина Свитолина не смогла доиграть матч с ней из-за травмы. Остановила чешку тогда еще одна украинка Даяна Ястремская.

В понедельник Носкова одержала свою первую в карьере победу на Уимблдоне, победив в первом круге итальянку Сару Эррани. В следующем матче она уступила канадке Бьянке Андрееску.