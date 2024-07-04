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Испания
04 июля 2024, 16:15 |
662
0

Реал Мадрид нашел неожиданное усиление в середняке АПЛ

Марк Гехи может стать игроком королевского клуба

04 июля 2024, 16:15 |
662
0
Реал Мадрид нашел неожиданное усиление в середняке АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Мадридский «Реал» хочет подписать центрального защитника лондонского «Кристал Пэлас» Марка Гехи, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, за 23-летним футболистом национальной сборной Англии (15 поединков) также следят каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

В сезоне 2023/24 Марк Гехи провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

Ранее стало известно, что защитник мадридского «Реала» Рафа Марин следующий сезон проведет в итальянском «Наполи».

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Дмитро Вербинський Источник: The Sun
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