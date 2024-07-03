Соперник Украины на ОИ-2024 объявил свою заявку на турнир
Состав сборной Аргентины выглядит уверенно
Сборная Аргентины U-23, тренером которой является Хавьер Маскерано опубликовала окончательную заявку на Олимпийские Игры 2024.
Вратари: Леандро Брей («Бока Хуниорс», Аргентина), Херонимо Рульи («Аякс», Нидерланды).
Защитники: Марко Ди Чезаре («Расинг», Аргентина), Николас Отаменди («Бенфика», Португалия), Бруно Амионе («Сантос Лагуна», Мексика), Хулио Солер («Ланос», Аргентина), Хокаин Гарсия («Велес», Аргентина), Гонсало Лухан («Сан Лоренцо, »Аргентина).
Полузащитники: Эзекиель Фернандес, Кристиан Медина, Кевин Зезон (все – «Бока Хуниорс», Аргентина), Сантьяго Эссе («Олимпиакос», Греция).
Нападающие: Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Англия), Джулиано Симеоне («Атлетико», Испания), Лукас Бельтран («Фиорентина», Италия), Лусиано Гонду («Архентинос Хуниорс», Аргентина), Клаудио Эчеверри («Ривер Плейт», Аргентина), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед», США).
Также был опубликован резервный список, куда вошли: вратарь Фабрисио Якович («Эстудиантес», Аргентина), защитник Аарон Кирос («Банфилд», Аргентина), полузащитники Федерико Редондо («Интер Майами,» США), Хуан Нардони («Расинг», Аргентина).
Важно отметить, что на Олимпиаде Аргентина будет выступать в группе B. Кроме неё там также сыграет Украина, Иран и Марокко. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.
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