НИНКОВИЧ: «Я всегда представлял Шовковского тренером вратарей»

Экс-полузащитник «Динамо» Милош Нинкович рассказал об ожиданиями от Шовковского на посту главного тренера киевлян в следующем сезоне.



«Я был очень удивлен, когда увидел, что Шовковский занял должность главного тренера. Я всегда представлял его тренером вратарей или чем-то в этом роде. Смело могу сказать, что был в шоке. Мне никогда не казалось что он был заинтересован в чем-то подобном, хотя Александр работал с разными топ-тренерами, такими как Валерий Лобановский и тд., несомненно, этот опыт очень сформировал его.



Учитывая личность Шовковского, я не сомневаюсь, что в команде отличная дисциплина, и это может быть преимуществом, созданным его командой. Я также вижу, что Андрей Ярмоленко вернулся, поэтому у них есть опытные игроки, которые знают, что такое Динамо» . Я думаю, что теперь буду следить за клубом еще больше, поскольку команду тренирует Шовковский».



Стоит напомнить, что Нинкович выступал за киевское Динамо с 2004 по 2013 год.