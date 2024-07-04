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  4. НИНКОВИЧ: «Я всегда представлял Шовковского тренером вратарей»
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 16:33 |
161
0

НИНКОВИЧ: «Я всегда представлял Шовковского тренером вратарей»

Экс-полузащитник «Динамо» рассказал об ожиданиях от главного тренера киевлян в следующем сезоне

04 июля 2024, 16:33 |
161
0
НИНКОВИЧ: «Я всегда представлял Шовковского тренером вратарей»
ФК Динамо. Милош Нинкович

Экс-полузащитник «Динамо» Милош Нинкович рассказал об ожиданиями от Шовковского на посту главного тренера киевлян в следующем сезоне.

«Я был очень удивлен, когда увидел, что Шовковский занял должность главного тренера. Я всегда представлял его тренером вратарей или чем-то в этом роде. Смело могу сказать, что был в шоке. Мне никогда не казалось что он был заинтересован в чем-то подобном, хотя Александр работал с разными топ-тренерами, такими как Валерий Лобановский и тд., несомненно, этот опыт очень сформировал его.

Учитывая личность Шовковского, я не сомневаюсь, что в команде отличная дисциплина, и это может быть преимуществом, созданным его командой. Я также вижу, что Андрей Ярмоленко вернулся, поэтому у них есть опытные игроки, которые знают, что такое Динамо» . Я думаю, что теперь буду следить за клубом еще больше, поскольку команду тренирует Шовковский».

Стоит напомнить, что Нинкович выступал за киевское Динамо с 2004 по 2013 год.

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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