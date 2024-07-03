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  4. Стало известно, сколько Динамо заплатило Днепру-1 за трансфер Рубчинского
Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 20:55 |
3084
4

Стало известно, сколько Динамо заплатило Днепру-1 за трансфер Рубчинского

Transfermarkt сообщает, что сумма перехода составила 1 миллион евро

03 июля 2024, 20:55 |
3084
4
Стало известно, сколько Динамо заплатило Днепру-1 за трансфер Рубчинского
ФК Днепр-1. Валентин Рубчинский

3 июля киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 22-летнего хавбека Валентина Рубчинского из «Днепра-1».

Как сообщает портал Transfermarkt, сумма перехода составила 1 миллион евро.

Соглашение Рубчинского с киевлянами рассчитано до лета 2028 года. Валентин стал уже вторым игроком «Днепра-1», которого «Динамо» подписало нынешним летом. Ранее в Киев перебрался Александр Пихаленок. Тогда «бело-синим» пришлось отдать 2.5 млн евро.

Рубчинский является воспитанником академии «Днепра-1», за первую команду выступал с лета 2022 года и суммарно провел 72 матча во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 9 ассистами.

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Transfermarkt Валентин Рубчинский Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Днепр-1
Даниил Агарков Источник: Transfermarkt
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Комментарии 4
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vruthiy-112
За такого гравця як Рубчинський, це шара.!!!
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+3
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didora
Може й шара, але хто хоче викидати гроші які можуть окупитися а можуть і НІ??? Хто може дати гарантії, що Рубчик заграє в ДК???
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0
Alexey75
Рубчик стоит дороже 
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0
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