Стало известно, сколько Динамо заплатило Днепру-1 за трансфер Рубчинского

3 июля киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 22-летнего хавбека Валентина Рубчинского из «Днепра-1».

Как сообщает портал Transfermarkt, сумма перехода составила 1 миллион евро.

Соглашение Рубчинского с киевлянами рассчитано до лета 2028 года. Валентин стал уже вторым игроком «Днепра-1», которого «Динамо» подписало нынешним летом. Ранее в Киев перебрался Александр Пихаленок. Тогда «бело-синим» пришлось отдать 2.5 млн евро.

Рубчинский является воспитанником академии «Днепра-1», за первую команду выступал с лета 2022 года и суммарно провел 72 матча во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 9 ассистами.