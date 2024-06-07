Украина. Премьер лига07 июня 2024, 15:31 |
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Сколько Динамо заплатило за Пихаленка? Transfermarkt раскрыл сумму сделки
Переход хавбека из «Днепра-1» в «Динамо» стал пока самым громким в летнее окно для УПЛ
07 июня 2024, 15:31 |
2816
11
5 июня «Динамо» объявило о приобретении 27-летнего хавбека «Днепра-1» Александра Пихаленка, однако не раскрыло сумму сделки.
По данным портала Transfermarkt, речь идет о 2,5 миллионах евро.
С киевлянами Пихаленок подписал трудовое соглашение на пять лет.
Ранее коммерческий директор днепровского клуба Вячеслав Фридман заявил, что «Днепр-1» не собирается оглашать данные о сумме перехода.
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Комментарии 11
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Герерро Себльйос, Витиньйо - и можно и за группу ЛЧ бороться
Піхальонка в склад, Шапу в Європу!)
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Лайну суркисів (динамо), все одне це не допоможе
Я бы еще Герерро взял и нормального ЦЗ,потому что как показал сезон - в защите у Динамо проблемы.
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Не велика сума, навіть зовсім. Одне діло що для Суркіса це ого-ого.. і нарешті хоч якийсь трансфер. А ось що Дніпро-1 буде робити в Єврокубках.. це фіаско, знову виліт на перших стадіях
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