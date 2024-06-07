Сколько Динамо заплатило за Пихаленка? Transfermarkt раскрыл сумму сделки

5 июня «Динамо» объявило о приобретении 27-летнего хавбека «Днепра-1» Александра Пихаленка, однако не раскрыло сумму сделки.

По данным портала Transfermarkt, речь идет о 2,5 миллионах евро.

Transfermarkt

С киевлянами Пихаленок подписал трудовое соглашение на пять лет.

Ранее коммерческий директор днепровского клуба Вячеслав Фридман заявил, что «Днепр-1» не собирается оглашать данные о сумме перехода.