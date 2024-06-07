Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сколько Динамо заплатило за Пихаленка? Transfermarkt раскрыл сумму сделки
Украина. Премьер лига
07 июня 2024, 15:31 |
2816
11

Сколько Динамо заплатило за Пихаленка? Transfermarkt раскрыл сумму сделки

Переход хавбека из «Днепра-1» в «Динамо» стал пока самым громким в летнее окно для УПЛ

07 июня 2024, 15:31 |
2816
11
Сколько Динамо заплатило за Пихаленка? Transfermarkt раскрыл сумму сделки
Instagram. Александр Пихаленок

5 июня «Динамо» объявило о приобретении 27-летнего хавбека «Днепра-1» Александра Пихаленка, однако не раскрыло сумму сделки.

По данным портала Transfermarkt, речь идет о 2,5 миллионах евро.

Transfermarkt

С киевлянами Пихаленок подписал трудовое соглашение на пять лет.

Ранее коммерческий директор днепровского клуба Вячеслав Фридман заявил, что «Днепр-1» не собирается оглашать данные о сумме перехода.

По теме:
Источник: хавбек Вереса заинтересовал 2 зарубежных клуба
Скандальный нападающий МЮ может стать одноклубником украинца
Йожеф САБО: «Лобановский сам себя уничтожил»
Александр Пихаленок Днепр-1 Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Transfermarkt
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Футбол | 07 июня 2024, 06:59 14
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание

«Ювентус» хочет приобрести голкипера сборной Украины

Динамо предлагает 1.5 млн евро и 2 игроков за лидера Зари
Футбол | 07 июня 2024, 10:48 18
Динамо предлагает 1.5 млн евро и 2 игроков за лидера Зари
Динамо предлагает 1.5 млн евро и 2 игроков за лидера Зари

Эдуардо Герреро интересен киевлянам

Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Футбол | 07.06.2024, 14:12
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Байер близок к подписанию защитника Ренна. Его помнят фаны Шахтера
Футбол | 07.06.2024, 14:27
Байер близок к подписанию защитника Ренна. Его помнят фаны Шахтера
Байер близок к подписанию защитника Ренна. Его помнят фаны Шахтера
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Бокс | 06.06.2024, 16:05
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Герерро Себльйос, Витиньйо -  и можно и за группу ЛЧ бороться 
Ответить
0
Болела
Піхальонка в склад, Шапу в Європу!)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
OtsoCity
Лайну суркисів (динамо), все одне це не допоможе 
Ответить
-1
ZANREGENT1993
Я бы еще Герерро взял и нормального ЦЗ,потому что как показал сезон - в защите у Динамо проблемы.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
Не велика сума, навіть зовсім. Одне діло що для Суркіса це ого-ого.. і нарешті хоч якийсь трансфер. А ось що Дніпро-1 буде робити в Єврокубках.. це фіаско, знову виліт на перших стадіях
Ответить
-4
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
05.06.2024, 21:55 5
Теннис
Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?
Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?
06.06.2024, 14:35 6
Футбол
К черту татуировки! Экс-игрок Челси резко высказался в адрес Мудрика
К черту татуировки! Экс-игрок Челси резко высказался в адрес Мудрика
05.06.2024, 22:05 4
Футбол
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
06.06.2024, 06:31
Бокс
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
05.06.2024, 18:05 13
Футбол
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
06.06.2024, 06:43
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
05.06.2024, 21:20 5
Футбол
Известна реакция Усика на нокаут от Чжана Чжилея в бою с Деонтеем Уайлдером
Известна реакция Усика на нокаут от Чжана Чжилея в бою с Деонтеем Уайлдером
06.06.2024, 04:54 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем