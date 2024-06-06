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  4. Сумму не назвали. В Днепре-1 прокомментировали трансфер Пихаленка в Динамо
Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 13:59 | Обновлено 06 июня 2024, 14:00
718
2

Сумму не назвали. В Днепре-1 прокомментировали трансфер Пихаленка в Динамо

Вячеслав Фридман подробно объяснил, как происходил переход

06 июня 2024, 13:59 | Обновлено 06 июня 2024, 14:00
718
2
Сумму не назвали. В Днепре-1 прокомментировали трансфер Пихаленка в Динамо
Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал трансфер полузащитника Александра Пихалёнка в киевское «Динамо».

– Расскажите о статусе «Шахтера» в переходе Пихаленка в «Динамо». Инсайдеры рассказывали о том, что «Днепр-1» должен был согласовать переход с донецким клубом.

– Я слышал, что Бурбас обвинил «Днепр-1» в сговоре с «Динамо», но у нас нет дураков в клубе, чтобы связываться с мощной юридической службой «Шахтера» и штрафными санкциями. Это чушь. К нам обратилось «Динамо» с предложением. Мы встретились с Суркисом, все обсудили. Я ему объяснил, что по условиям контракта, который мы заключили с «Шахтером» при покупке Александра, мы должны сообщить об этом донецкий клуб.

Мы сделали все честно, сообщили. «Шахтер» подумал и в ответ решил сделать обратный трансфер Пихаленка. Но, как я понимаю, не смог договориться с игроком. После этого «Шахтер» прислал нам письмо, что они не против перехода. Мы только должны подтвердить суммы трансфера. Нам все равно было, куда продавать Пихаленка – в «Динамо» или «Шахтер». У него год контракта оставался, надо было его продавать.

– Готовы назвать сумму, заплаченную за Александра?

– Нет. Сумму пусть «Динамо» называет. Или «Шахтер». Не хочу называть какие-то цифры.

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Вячеслав Фридман Александр Пихаленок Динамо Киев Шахтер Донецк Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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a.fedorenko1953
У СК не керівники ,а якійсь Му-му. Їм теж "бабуся" не платить?
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OtsoCity
Ахметов міг перебити 2,5 на 3,5, та  Дніпро би продало відразу, виходить що він не потрібний був Шахтарю
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