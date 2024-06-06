Сумму не назвали. В Днепре-1 прокомментировали трансфер Пихаленка в Динамо

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал трансфер полузащитника Александра Пихалёнка в киевское «Динамо».

– Расскажите о статусе «Шахтера» в переходе Пихаленка в «Динамо». Инсайдеры рассказывали о том, что «Днепр-1» должен был согласовать переход с донецким клубом.

– Я слышал, что Бурбас обвинил «Днепр-1» в сговоре с «Динамо», но у нас нет дураков в клубе, чтобы связываться с мощной юридической службой «Шахтера» и штрафными санкциями. Это чушь. К нам обратилось «Динамо» с предложением. Мы встретились с Суркисом, все обсудили. Я ему объяснил, что по условиям контракта, который мы заключили с «Шахтером» при покупке Александра, мы должны сообщить об этом донецкий клуб.

Мы сделали все честно, сообщили. «Шахтер» подумал и в ответ решил сделать обратный трансфер Пихаленка. Но, как я понимаю, не смог договориться с игроком. После этого «Шахтер» прислал нам письмо, что они не против перехода. Мы только должны подтвердить суммы трансфера. Нам все равно было, куда продавать Пихаленка – в «Динамо» или «Шахтер». У него год контракта оставался, надо было его продавать.

– Готовы назвать сумму, заплаченную за Александра?

– Нет. Сумму пусть «Динамо» называет. Или «Шахтер». Не хочу называть какие-то цифры.