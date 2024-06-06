Пихаленок в Динамо: Шахтер будет кусать локти

«Благодарим Александра, желаем крепкого здоровья, успехов в новом клубе и удачи на протяжении всей футбольной карьеры», – такими словами в конце июня 2021 года «Шахтер» провожал в «Днепр-1» своего воспитанника Александра Пихаленка.

Этот воспитанник очень неплохо себя проявил в сезоне 2014/2015, когда выступал за молодежную команду «Шахтера» в Юношеской Лиге УЕФА. Тогда «горняки» пробились в финал. Однако пробиться в первую команду «Шахтера» Пихаленку так и не удалось. В его активе за основу «Шахтера» – лишь семь поединков. Помешали травмы. Но еще больше – конкуренция и неверие тренеров.

Свою профпригодность Пихаленок доказывал вне «Шахтера». Сначала в «Мариуполе», затем в «Днепре-1». И там, и там доказал. В сезоне 2020/2021 полузащитник играл в аренде за команду из Днепра. И отыграл хорошо: в 15 матчах он отдал шесть голевых и четыре предголевые передачи.

Днепряне были очень заинтересованы в приобретении Пихаленка. То есть, по окончании того сезона речь велась не о продлении срока аренды, а о выкупе контракта.

«Шахтер» вступил в переговорный процесс, однако переговоры проходили тяжело. Потому что «горняки», не имеющие желания оставить у себя Пихаленка, имели желание банально заработать на этом трансфере. И как раз за это их упрекать нельзя. Их нужно упрекать лишь за недальновидность. В который уж раз.

У нас как-то исторически сложилось с особым пиететом преклоняться перед гениальностью шахтерского менеджмента, умеющего отыскивать диаманты в настоящем захолустье, а потом очень выгодно их продавать. Да, умеют, спору нет. Но вот разглядеть потенциал в своих воспитанниках – это не всегда про них. Зинченко, Малиновский, Коваленко, Караваев, теперь вот Пихаленок – трансферных неудач у «Шахтера» тоже хватает. Так что не обязательно брать в золотую рамочку фото главного публичного переговорщика донецкого клуба: можно отделаться и серебряной. Но сейчас не об этом. А о том, как тогда «Шахтер» пытался выгодно избавиться от Пихаленка.

По слухам, «Шахтер» тогда потребовал у «Днепра-1» за трансфер своего опорника один миллион долларов плюс двадцать процентов от последующей перепродажи. По всей видимости, именно на таком варианте сошлись клубы. Днепрянам такое предложение «горняков» казалось завышенным, но возможность приобрести готового качественного футболиста под основу оказалась выше. Да, тогда «Днепр-1» мог себе позволить подобные покупки. О тех не таких уж и далеких временах теперь приходится вспоминать лишь с ностальгией.

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Ну, а дальше случилось то, что и должно было случиться. Это я о прогрессе Александра Пихаленка. То, что этот парень обладает огромным потенциалом, было видно, как я уже заметил выше, еще в его бытность юниора. Получив свободу действий, окончательно вылечившись от травмы, Пихаленок по-настоящему расцвел.

СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк, Артем Довбик и Александр Пихаленок

А в минувшем сезоне связка Пихаленок – Довбик стала безоговорочно лучшей в нашем чемпионате. Лишь более длинная скамья для запасных и усталость «Днепра-1» на финишной ленточке не позволили команде добыть историческое «золото».

Примерно с тех пор активизировался интерес «Динамо» к персоне Пихаленка, который стал в «Днепре-1» не только системообразующим игроком, но и капитаном.

Однако поначалу интерес киевского клуба был неконкретным. Об интересе со стороны «Шахтера» в то время информации не было. Я рискну предположить, что его, предметного интереса со стороны «горняков», и не было вовсе. И в этой связи ничего удивительного, ведь средняя линия команды укомплектована очень качественно. Наверное, лучше остальных звеньев команды. Зачем им еще один игрок, на котором они давно поставили крест?

А вот динамовцам этот игрок был действительно нужен. Недавно завершившийся сезон продемонстрировал, что «Динамо», несмотря на позитивное преображение с приходом на тренерский мостик Шовковского, обязательно нуждается не только в новой крови, которую регулярно продуцирует клубная академия, но и в опытных состоявшихся игроках, готовых без раскачки влиться в основу, чтобы, с одной стороны, дать глубину состава, а с другой – приблизиться, насколько это возможно, к «Шахтеру». Приблизится с точки зрения и притязаний, и амбиций, ведь ни для кого не секрет, что сейчас «бело-синие» не могут соревноваться на равных с «оранжево-черными» в «гонке вооружений».

Динамовцам в новом сезоне предстоит борьба и на еврокубковом фронте. Если команда пробьется в групповой этап одного из континентальных турниров, ей понадобится все та же глубина состава. Да и, если говорить субъективно, то уж слишком давно Суркисы не тратились на новых футболистов. Если мне не изменяет память, то последним, за кого «Динамо» платило реальные деньги, был Александр Караваев. А это было уже очень давно.

В общем, Шовковский высказал клубным владельцам желание приобрести именно Пихаленка, клубные владельцы начали работать в этом направлении. Как мы можем теперь судить, работа завершилась успешно. Хотя сам переговорный процесс проходил сложно.

Уже стали достоянием общественности фактически все подробности перехода Пихаленка из «Днепра-1» в «Динамо», об неожиданной заинтересованности в услугах игрока его бывшим клубом, об извинениях со стороны Срны, который сказал, что, дескать, жалеет о случившемся три года назад, когда Пихаленка выставили за дверь, о сумме трансфера, о позиции самого футболиста. Пересказывать все эти нюансы, которые сейчас оказались на поверхности, я не вижу смысла.

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Вижу смысл лишь в том, чтобы сказать, что «Шахтер» во всей этой истории оказался у разбитого корыта. С моральной точки зрения, несомненно, ибо с точки зрения финансовой не исключено, что «горняки» таки получили (получат) свою долю от перепродажи «Днепром-1» своего главного на данный момент ликвидного товара. Но вот с моральной… А что может быть хуже уязвленного самолюбия?

Теперь можно даже не сомневаться, что наше «класико» получит дополнительные искры в костер. О чем уже заявил сам Пихаленок. Дончане ему точно организуют «ответку». В этом нет ни малейших сомнений.

Я не исключаю и такой вариант, что уязвленное самолюбие «Шахтера» может трансформироваться в еще более громкий трансфер. Мол, не очень-то и хотелось: зато мы пригласим очередного бразильского вундеркинда, на которого не пожалеем и двадцати миллионов. Попробуйте, переплюньте нас.

УАФ. Александр Пихаленок

Что же касается перспектив Пихаленка на новом рабочем месте, то о них на данный момент я могу говорить исключительно в радужных цветах. Понятно, что, покупая футболиста за такие серьезные деньги (как для нынешнего времени), его берут сразу в основу. А там, то есть в основе, Александр может сыграть и в самом центре поля, вместе/вместо Бражко, и ближе к чужой штрафной площади, вместе/вместо Шапаренко и Буяльского. С таким футбольным интеллектом, как у Пихаленка, за среднюю линию «Динамо» теперь можно не переживать. Не нужно забывать и о приходе в команду Брагару. Он не конкурент Пихаленку, но бывший игрок «Черноморца» тоже добавит вариативности средней линии «Динамо».

Да, с точки зрения глобальной перспективы «Динамо» все равно не будет смотреться фаворитом в сравнении с «Шахтером», ведь состав действующего чемпиона все равно более квалифицированный, а скамья для запасных – более длинная. Тем более, что не исключено, что дончане провернут уже в нынешнее межсезонье пару серьезных входящих трансферов.

Однако приобретением Пихаленка «Динамо» показало, что период безвременья для киевского клуба заканчивается. И киевский клуб готов конкурировать с донецким не только на бумаге, но и на футбольном поле.