Началась продажа билетов на финальный раунд ЧЕ-2024 U-19 со сборной Украины
Евро-2024 U-19 пройдет в Северной Ирландии с 15 до 28 июля
Юношеская сборная Украины U-19 примет участие в финальном турнире Евро-2024 U-19, который пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля.
Для покупки билетов на матчи с участием юношеской сборной Украины необходимо перейти по ссылке.
Стоимость билета на групповые матчи и полуфинал стартует от 5 фунтов. При покупке билетов следует указывать правильные адреса и контактную информацию. Все билеты – электронные, нужно распечатывать их заранее.
Евро-2024 U-19
- Группа А: Северная Ирландия, Норвегия, Италия, Украина.
- Группа В: Дания, Турция, Франция, Испания.
Группа А
1-й тур, 15.07.2024
- 17:30. Италия – Норвегия (Белфаст)
- 21:00. Северная Ирландия – Украина (Ларн)
2-й тур, 18.07.2024
- 17:30. Норвегия – Украина (Белфаст)
- 21:00. Северная Ирландия – Италия (Ларн)
3-й тур, 21.07.2024
- 21:00. Норвегия – Северная Ирландия (Белфаст)
- 21:00. Украина – Италия (Ларн)
Стыковой матч за право выхода на ЧМ-2025 U-20, 25.07.2024
- 18:30. А3 – В3 (Белфаст)
1/2 финала, 25.07.2024
- 16:00. А1 – В2 (Белфаст)
- 21:00. В1 – А2 (Белфаст)
Финал, 28.07.2024
- 21:00. Победитель 1 – Победитель 2 (Белфаст)
Время начала матчей – киевское
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