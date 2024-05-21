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Молодежные турниры
21 мая 2024, 02:53 | Обновлено 21 мая 2024, 03:23
23
0

Началась продажа билетов на финальный раунд ЧЕ-2024 U-19 со сборной Украины

Евро-2024 U-19 пройдет в Северной Ирландии с 15 до 28 июля

21 мая 2024, 02:53 | Обновлено 21 мая 2024, 03:23
23
0
Началась продажа билетов на финальный раунд ЧЕ-2024 U-19 со сборной Украины
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 примет участие в финальном турнире Евро-2024 U-19, который пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля.

Для покупки билетов на матчи с участием юношеской сборной Украины необходимо перейти по ссылке.

Стоимость билета на групповые матчи и полуфинал стартует от 5 фунтов. При покупке билетов следует указывать правильные адреса и контактную информацию. Все билеты – электронные, нужно распечатывать их заранее.

Евро-2024 U-19

  • Группа А: Северная Ирландия, Норвегия, Италия, Украина.
  • Группа В: Дания, Турция, Франция, Испания.

Группа А

1-й тур, 15.07.2024

  • 17:30. Италия – Норвегия (Белфаст)
  • 21:00. Северная Ирландия – Украина (Ларн)

2-й тур, 18.07.2024

  • 17:30. Норвегия – Украина (Белфаст)
  • 21:00. Северная Ирландия – Италия (Ларн)

3-й тур, 21.07.2024

  • 21:00. Норвегия – Северная Ирландия (Белфаст)
  • 21:00. Украина – Италия (Ларн)

Стыковой матч за право выхода на ЧМ-2025 U-20, 25.07.2024

  • 18:30. А3 – В3 (Белфаст)

1/2 финала, 25.07.2024

  • 16:00. А1 – В2 (Белфаст)
  • 21:00. В1 – А2 (Белфаст)

Финал, 28.07.2024

  • 21:00. Победитель 1 – Победитель 2 (Белфаст)

Время начала матчей – киевское

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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