Реал нашел замену Начо Фернандесу в Интере

Мадридский «Реал» сейчас занимается поисками замены своему экс-капитану Начо Фернандесу, который перешел в «Аль-Кадисию» из Саудовской Аравии.

По информации испанского издания As, «Реал» проявляет интерес к центральному защитнику миланского «Интера» и молодежной сборной Германии Янyу Аурелю Биссеку. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста сейчас оценивается в 16 миллионов евро, контракт с чемпионами Италии рассчитан до лета 2028 года.

За «Интер» Биссек выступает с лета 2023 года. В сезоне 2023/2024 провел 21 матч во всех турнирах, и отличился в них 2 голами и 2 ассистами.