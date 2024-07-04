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  4. Реал нашел замену Начо Фернандесу в Интере
Испания
04 июля 2024, 16:28 |
221
0

Реал нашел замену Начо Фернандесу в Интере

Мадридский клуб нацелился на Янyа Ауреля Биссека

04 июля 2024, 16:28 |
221
0
Реал нашел замену Начо Фернандесу в Интере
Getty Images/Global Images Ukraine. Янн Биссек

Мадридский «Реал» сейчас занимается поисками замены своему экс-капитану Начо Фернандесу, который перешел в «Аль-Кадисию» из Саудовской Аравии.

По информации испанского издания As, «Реал» проявляет интерес к центральному защитнику миланского «Интера» и молодежной сборной Германии Янyу Аурелю Биссеку. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста сейчас оценивается в 16 миллионов евро, контракт с чемпионами Италии рассчитан до лета 2028 года.

За «Интер» Биссек выступает с лета 2023 года. В сезоне 2023/2024 провел 21 матч во всех турнирах, и отличился в них 2 голами и 2 ассистами.

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Олег Дидух Источник: AS
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