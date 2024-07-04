Обнародовано 3 варианта, как УПЛ заменит Днепр-1 в случае ликвидации клуба

Как стало известно, если «Днепр-1» всё же снимется с участия в УПЛ, то будут рассматриваться 3 варианта замены днепровского клуба.



Об это заявил источник «ТаТоТаке». В случае, если с «Днепра-1» не будет снят трансферный бан до 8 июля, то УПЛ соберет срочное онлайн-совещание клубов. В ходе встречи должны быть рассмотрены варианты замены днепровского клуба. Пункт 10.5. Регламента гласит о том, что в таком случае именно УПЛ должна предложить УАФ решение.



В случае, если «Днепр-1» всё же снимется с участия в УПЛ, будут предложены 3 варианта замены днепровского клуба:

возвращение в лигу закарпатского «Миная», который занял 15-е место в прошлом сезоне УПЛ;

стыковые матчи (один или два) между «Минаем» и харьковским «Металлистом 1925», который финишировал в прошлом сезоне на последнем, 16-м месте в УПЛ;

«финал четырех» с участием «Миная», «Металлиста 1925», «Левого берега» (третье место в прошлом сезоне Первой лиги) и «Эпицентра» (четвертое место в прошлом сезоне Первой лиги).

Главная проблема – накладка с расписанием, поскольку сезон в Первой лиге должен стартовать раньше, чем в УПЛ.



«Днепр-1» из-за финансовых проблем уже распродал большую часть основных игроков команды и находится на грани ликвидации.