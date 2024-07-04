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Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 15:38 | Обновлено 04 июля 2024, 16:15
3092
6

Обнародовано 3 варианта, как УПЛ заменит Днепр-1 в случае ликвидации клуба

Главная проблема – накладка с расписанием

04 июля 2024, 15:38 | Обновлено 04 июля 2024, 16:15
3092
6
Обнародовано 3 варианта, как УПЛ заменит Днепр-1 в случае ликвидации клуба
СК Днепр-1

Как стало известно, если «Днепр-1» всё же снимется с участия в УПЛ, то будут рассматриваться 3 варианта замены днепровского клуба.

Об это заявил источник «ТаТоТаке». В случае, если с «Днепра-1» не будет снят трансферный бан до 8 июля, то УПЛ соберет срочное онлайн-совещание клубов. В ходе встречи должны быть рассмотрены варианты замены днепровского клуба. Пункт 10.5. Регламента гласит о том, что в таком случае именно УПЛ должна предложить УАФ решение.

В случае, если «Днепр-1» всё же снимется с участия в УПЛ, будут предложены 3 варианта замены днепровского клуба:

  • возвращение в лигу закарпатского «Миная», который занял 15-е место в прошлом сезоне УПЛ;
  • стыковые матчи (один или два) между «Минаем» и харьковским «Металлистом 1925», который финишировал в прошлом сезоне на последнем, 16-м месте в УПЛ;
  • «финал четырех» с участием «Миная», «Металлиста 1925», «Левого берега» (третье место в прошлом сезоне Первой лиги) и «Эпицентра» (четвертое место в прошлом сезоне Первой лиги).

Главная проблема – накладка с расписанием, поскольку сезон в Первой лиге должен стартовать раньше, чем в УПЛ.

«Днепр-1» из-за финансовых проблем уже распродал большую часть основных игроков команды и находится на грани ликвидации.

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Алексей Тиньков Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 6
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didora
Все передбачено(читайте вище). Тільки буде засідання щоб вирішити в.1, або в.2 або в.3 зопропонувати для УАФ. На мою думку, щоб швидше то вибрати в.1(Минай зайняв 15 місце). А то проблему зробили самі собі. Проблема що Дніпро-1 на очах розпадається!!! Такий клуб а олігархи срані не можуть втримати клуб (з великими традиціями). Мабуть грошей катма (наслідки війни) - немає де вкрасти!!!
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+1
ALKOSruLKA
що значить "у разі" ? за кілька тижнів до старту кавалок коломойшенського л.на не може визначитись? ...все, що треба знати про наш колгоспно-олігархічний футбол. Добре, що місце в єврокубках вс.али.
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+1
fly
 буде мінай
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0
inflicted
Чому такі речі не передбачені регламентом?
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0
Buvellar
По перше,УАФ мала б поставити ультиматум так званому "дніпру-1" для отримання негайних офіційних,задекларованих гарантій (щоб підписанти зі сторони дніпра-1,в разі недотримання цих гарантій,понесли наприклад фінансові штрафи) що вони,якщо вирішують розпочати сезон в Премєр лізі,не знімуться до завершення чемпіонату.В такому разі УАФ зможе заздалегідь визначитись з варіантами входження інших команд в Премєр лігу.Доречі фінал чотирйох виглядає най справедливішим.Та новообрані люди в УАФ,бачу й надалі скоріш за все оберають шлях блазування та плазування.Це просто смішно.Якби у нас все вирішувалось чітко,як Німці наприклад це роблять,не було б жодних перенесень матчів,чи різного подібного лайна,яке нажаль продовжується.
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-1
Dfbj
Якщо Дніпро залишиться хто буде тоді грати, футболістів нема будуть програвати в кожному турі розгромно, кому таке потрібно
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-1
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