БЕРЕЗА: «Готов передать юридические права тому, кто спасет Днепр-1»

Почётный президент «Днепра-1» Юрий Береза поделился главной проблемой, из-за которой клуб который близок к расформированию.

«С марта 22 года я и мой сын Максим Берёза ​​надели военную форму для защиты Родины и влиять на процессы в клубе мы практически и юридически не могли. Могу сказать, что есть большая проблема с инвестором. Это категорический и критический вопрос. Поэтому я готов рассмотреть все условия и предложения по новому инвестору.



Я готов даже покинуть пост почетного президента, выйти из футбола и передать все юридические права тому, кто готов спасти клуб. Город Днепр имеет право на большой футбол и Лигу чемпионов. Если ради этого нужно пожертвовать своей должностью и частью, то я и Максим (президент и совладелец клуба) готовы»



Стоит напомнить, что из-за финансовых проблем «Днепр-1» перенёс начало летней предсезонной подготовки с 1 на 8 июля.

