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  4. БЕРЕЗА: «Готов передать юридические права тому, кто спасет Днепр-1»
Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 19:42 | Обновлено 02 июля 2024, 19:49
1270
2

БЕРЕЗА: «Готов передать юридические права тому, кто спасет Днепр-1»

Почётный президент «Днепра-1» поделился главной проблемой клуба

02 июля 2024, 19:42 | Обновлено 02 июля 2024, 19:49
1270
2
БЕРЕЗА: «Готов передать юридические права тому, кто спасет Днепр-1»
СК Днепр-1. Юрий Береза

Почётный президент «Днепра-1» Юрий Береза поделился главной проблемой, из-за которой клуб который близок к расформированию.

«С марта 22 года я и мой сын Максим Берёза ​​надели военную форму для защиты Родины и влиять на процессы в клубе мы практически и юридически не могли. Могу сказать, что есть большая проблема с инвестором. Это категорический и критический вопрос. Поэтому я готов рассмотреть все условия и предложения по новому инвестору.

Я готов даже покинуть пост почетного президента, выйти из футбола и передать все юридические права тому, кто готов спасти клуб. Город Днепр имеет право на большой футбол и Лигу чемпионов. Если ради этого нужно пожертвовать своей должностью и частью, то я и Максим (президент и совладелец клуба) готовы»

Стоит напомнить, что из-за финансовых проблем «Днепр-1» перенёс начало летней предсезонной подготовки с 1 на 8 июля.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Юрий Береза
Алексей Тиньков Источник: Telegram
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Комментарии 2
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OnlyKharkov
Так вашего же инвестора дырявый цыганык на поруки брал. И говорил скооооолько он сделал для футбола. 
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