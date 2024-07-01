Судьба еще неизвестна. Днепр-1 отложил дату решения о будущем
Сборы команды должно начаться 8 июля
Спортивный клуб «Днепр-1» перенес начало летней предсезонной подготовки на 8 июля, сообщает Telegram-канал «Днепрянин».
По информации источника, именно в этот день должны объявить финальное решение относительно будущего команды, которая сейчас находится на грани исчезновения.
Сначала летние сборы должны были начать 1 июля, но в итоге было принято решение отложить подготовку еще на неделю.
Сезон 2023/24 «Днепр-1» закончил на 4-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 52 очка в 30 матчах чемпионата. Именно этот результат позволил днепрянам получить право на участие во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.
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