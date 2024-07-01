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Украина. Премьер лига
01 июля 2024, 10:52 | Обновлено 01 июля 2024, 10:55
836
2

Судьба еще неизвестна. Днепр-1 отложил дату решения о будущем

Сборы команды должно начаться 8 июля

01 июля 2024, 10:52 | Обновлено 01 июля 2024, 10:55
836
2
Судьба еще неизвестна. Днепр-1 отложил дату решения о будущем
СК Днепр-1

Спортивный клуб «Днепр-1» перенес начало летней предсезонной подготовки на 8 июля, сообщает Telegram-канал «Днепрянин».

По информации источника, именно в этот день должны объявить финальное решение относительно будущего команды, которая сейчас находится на грани исчезновения.

Сначала летние сборы должны были начать 1 июля, но в итоге было принято решение отложить подготовку еще на неделю.

Сезон 2023/24 «Днепр-1» закончил на 4-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 52 очка в 30 матчах чемпионата. Именно этот результат позволил днепрянам получить право на участие во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

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Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 2
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Boodya
Це називається "ні собі ні людям" тягнуть до початку кваліфікації, щоб навіть мізерний шанс, що їх можна було б замінити і той пропав.
👍👍
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0
felz
Зачем они тянут? Оттягивают неизбежное, чтоб еще кого то успеть продать, набить карманы и закрыть лавочку? Так пусть 22 числа выйдут из отпуска, 3 дня побегают а там уже и игра... Если будет кому бегать конечно
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-1
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