Судьба еще неизвестна. Днепр-1 отложил дату решения о будущем

Спортивный клуб «Днепр-1» перенес начало летней предсезонной подготовки на 8 июля, сообщает Telegram-канал «Днепрянин».

По информации источника, именно в этот день должны объявить финальное решение относительно будущего команды, которая сейчас находится на грани исчезновения.

Сначала летние сборы должны были начать 1 июля, но в итоге было принято решение отложить подготовку еще на неделю.

Сезон 2023/24 «Днепр-1» закончил на 4-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 52 очка в 30 матчах чемпионата. Именно этот результат позволил днепрянам получить право на участие во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.