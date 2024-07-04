ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала экс-полузащитника Металлиста 1925

Киевская «Оболонь» официально сообщила о подписании контракта с бывшим полузащитником «Металлиста 1925» Константином Бычеком. Соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано на два года – до лета 2026 года.

Бычек перешел в «Оболонь» на правах свободного агента. Его контракт с «Металлистом 1925» истек в конце июня, он выступал за харьковский клуб с 2022 года. Ранее также защищал цвета донецкого «Олимпика», «Карпат» и тернопольской «Нивы».

Ранее «Оболонь» попрощалась с опытным защитником Дмитрием Нагиевым.