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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала экс-полузащитника Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 14:32 |
328
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала экс-полузащитника Металлиста 1925

Константин Бычек продолжит карьеру в клубе УПЛ

04 июля 2024, 14:32 |
328
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала экс-полузащитника Металлиста 1925
ФК Оболонь. Константин Бычек

Киевская «Оболонь» официально сообщила о подписании контракта с бывшим полузащитником «Металлиста 1925» Константином Бычеком. Соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано на два года – до лета 2026 года.

Бычек перешел в «Оболонь» на правах свободного агента. Его контракт с «Металлистом 1925» истек в конце июня, он выступал за харьковский клуб с 2022 года. Ранее также защищал цвета донецкого «Олимпика», «Карпат» и тернопольской «Нивы».

Ранее «Оболонь» попрощалась с опытным защитником Дмитрием Нагиевым.

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Оболонь Киев Константин Бычек Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Олег Дидух Источник: ФК Оболонь
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