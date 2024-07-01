ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь попрощалась с опытным защитником

Украинский защитник Дмитрий Нагиев покинул киевский клуб «Оболонь».

28-летний футболист выступал в составе «пивоваров» в течение сезона 2023/24.

За этот период Дмитрий сыграл за команду 23 матча, в которых отдал 1 результативную передачу.

Клуб Оболонь поблагодарил футболиста за профессиональное отношение и самоотдачу, а также пожелал успехов в дальнейшей карьере.