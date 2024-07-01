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Украина. Премьер лига
01 июля 2024, 21:23 | Обновлено 01 июля 2024, 21:31
427
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь попрощалась с опытным защитником

28-летний Дмитрий Нагиев покинул киевскую команду

01 июля 2024, 21:23 | Обновлено 01 июля 2024, 21:31
427
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь попрощалась с опытным защитником
ФК Оболонь. Дмитрий Нагиев

Украинский защитник Дмитрий Нагиев покинул киевский клуб «Оболонь».

28-летний футболист выступал в составе «пивоваров» в течение сезона 2023/24.

За этот период Дмитрий сыграл за команду 23 матча, в которых отдал 1 результативную передачу.

Клуб Оболонь поблагодарил футболиста за профессиональное отношение и самоотдачу, а также пожелал успехов в дальнейшей карьере.

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Николай Степанюк Источник: ФК Оболонь
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