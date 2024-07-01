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Украина. Премьер лига
01 июля 2024, 16:42 | Обновлено 01 июля 2024, 17:48
278
0

ОФИЦИАЛЬНО. Запорожец покинул Оболонь

Полузащитник провел за киевский клуб 5 матчей

01 июля 2024, 16:42 | Обновлено 01 июля 2024, 17:48
278
0
ОФИЦИАЛЬНО. Запорожец покинул Оболонь
ФК Оболонь Киев. Евгений Запорожец

Киевская «Оболонь» официально объявила об уходе украинского полузащитника Евгения Запорожца.

Интересно, что 29-летний футболист присоединился к «пивоварам» в зимнее трансферное окно сезона 2023/24.

В этой кампании Евгений Запорожец провел 4 матча в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость легенды «Ингульца» в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что контракт с «Оболонью» продлил полузащитник Егор Прокопенко.

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Евгений Запорожец Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: ФК Оболонь
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