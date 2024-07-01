ОФИЦИАЛЬНО. Запорожец покинул Оболонь
Полузащитник провел за киевский клуб 5 матчей
Киевская «Оболонь» официально объявила об уходе украинского полузащитника Евгения Запорожца.
Интересно, что 29-летний футболист присоединился к «пивоварам» в зимнее трансферное окно сезона 2023/24.
В этой кампании Евгений Запорожец провел 4 матча в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость легенды «Ингульца» в 250 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что контракт с «Оболонью» продлил полузащитник Егор Прокопенко.
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