Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался о трансферных стоимостях игроков сборной Украины.

«Мы умеем дорого втюхивать наших футболистов. С одной стороны – это хорошо, а с другой – когда так втюхивают, то потом позорят страну и клуб. Кроме Цыганкова и Довбика, в составах своих клубов никто серьезно не играет. Хотя Довбик с такой игрой на Евро далеко не поедет.

За Шапаренко вот дают 10-15 миллионов, а Динамо просит 100. Чувствуете разницу? Мне кажется, за него нужно еще доплатить, чтобы поехал после его слабого выступления на чемпионате Европы», – сказал Леоненко.

Ранее Леоненко рассказал, почему Бражко и Судаков не сыграют на Олимпиаде.