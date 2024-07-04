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  4. Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 11:53 | Обновлено 04 июля 2024, 12:10
784
2

Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024

Экс-игрок киевлян недоволен выступлением Шапаренко на ЧЕ

04 июля 2024, 11:53 | Обновлено 04 июля 2024, 12:10
784
2
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Виктор Леоненко

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался о трансферных стоимостях игроков сборной Украины.

«Мы умеем дорого втюхивать наших футболистов. С одной стороны – это хорошо, а с другой – когда так втюхивают, то потом позорят страну и клуб. Кроме Цыганкова и Довбика, в составах своих клубов никто серьезно не играет. Хотя Довбик с такой игрой на Евро далеко не поедет.

За Шапаренко вот дают 10-15 миллионов, а Динамо просит 100. Чувствуете разницу? Мне кажется, за него нужно еще доплатить, чтобы поехал после его слабого выступления на чемпионате Европы», – сказал Леоненко.

Ранее Леоненко рассказал, почему Бражко и Судаков не сыграют на Олимпиаде.

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Виктор Леоненко сборная Украины по футболу Евро-2024 Николай Шапаренко Динамо Киев
Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
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Вітя обісрав Шапаренко ! Ціна летить вниз !
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