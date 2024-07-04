Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Леоненко рассказал, почему Бражко и Судаков не сыграют на Олимпиаде
Футбол
04 июля 2024, 10:43 |
2269
3

Леоненко рассказал, почему Бражко и Судаков не сыграют на Олимпиаде

Экс-игрок сборной Украины оценил решение «Шахтера» и «Динамо»

04 июля 2024, 10:43 |
2269
3
Леоненко рассказал, почему Бражко и Судаков не сыграют на Олимпиаде
Виктор Леоненко

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко оценил решение «Динамо» и «Шахтера» не отпускать своих лидеров на Олимпийские игры в Париже, где впервые в истории сыграет сборная Украины.

«Кто больше усилил сборную из лидеров УПЛ? Конечно, «Шахтер» усилил больше, чем «Динамо»! Брагару и Рубчинский только пришли в киевский клуб, а Михайленко вообще в аренде в «Александрии» был.

Почему не отпустили Судакова и Бражко? Вы же не забывайте, что «Шахтер» будет играть в группе ЛЧ, а «Динамо» – проходить квалификацию. Видимо, поэтому их и не отпустили. Клубы во всем мире, в основном, к Олимпиаде относились несерьезно, из звезд только Месси усилил Аргентину в 2008-м. Поэтому я совершенно не понимаю, почему проводят Суперкубки, когда люди только из отпуска выходят. Эти матчи никому не нужны! Надо называть такие матчи не Суперкубок, а Полукубок.

Я клубы не осуждаю. Они даже в первые команды с неохотой игроков отпускают, особенно – основных, хотя уровень у всех в УПЛ примерно одинаковый. А если еще травму кто-то получит на Олимпиаде? Если бы у Сабо забрали основных игроков, то он сразу бы пошел к президенту и сказал, что за результат не отвечает», – сказал Леоненко.

Ранее Руслан Ротань объявил заявку олимпийской сборной Украины на ОИ-2024.

По теме:
Фомин объяснил, почему Бенфика не отпустила Трубина на Олимпиаду
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Новичок Динамо дал прогноз на финал Евро-2024 и назвал победителя
Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23 Виктор Леоненко Владимир Бражко Георгий Судаков Динамо Киев Шахтер Донецк
Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Крокодиловы слезы». Культовый экс-игрок сборной Нидерландов разнес Роналду
Футбол | 04 июля 2024, 05:11 2
«Крокодиловы слезы». Культовый экс-игрок сборной Нидерландов разнес Роналду
«Крокодиловы слезы». Культовый экс-игрок сборной Нидерландов разнес Роналду

Рууд Гуллит жестко раскритиковал игру и поведение Криштиану на Евро-2024

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Я не завидую Ротаню»
Футбол | 04 июля 2024, 09:20 0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Я не завидую Ротаню»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Я не завидую Ротаню»

Бывший защитник сборной Украины поделился мыслями о заявке олимпийской команды

Пихаленок рассказал, что ему не в кайф беговые нагрузки в Динамо
Футбол | 03.07.2024, 11:48
Пихаленок рассказал, что ему не в кайф беговые нагрузки в Динамо
Пихаленок рассказал, что ему не в кайф беговые нагрузки в Динамо
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Футбол | 04.07.2024, 08:18
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1
Футбол | 03.07.2024, 16:11
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sergio_terry
А чим Шахтар посилив більше?
Конопля - ніякий
Судаков - переоцінений
Матвієнко взагалі жах
Степаненко - провал
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Бензар Євген
Леон як завжди з гумором! Все вірно каже.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
03.07.2024, 06:55 18
Футбол
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
02.07.2024, 18:42 16
Футбол
СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»
СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»
03.07.2024, 22:04
Теннис
Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
02.07.2024, 12:43 4
Бокс
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
03.07.2024, 06:23 9
Футбол
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
02.07.2024, 11:24 53
Футбол
Он на другом уровне. Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Он на другом уровне. Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
02.07.2024, 22:31
Бокс
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
03.07.2024, 08:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем