Леоненко рассказал, почему Бражко и Судаков не сыграют на Олимпиаде

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко оценил решение «Динамо» и «Шахтера» не отпускать своих лидеров на Олимпийские игры в Париже, где впервые в истории сыграет сборная Украины.

«Кто больше усилил сборную из лидеров УПЛ? Конечно, «Шахтер» усилил больше, чем «Динамо»! Брагару и Рубчинский только пришли в киевский клуб, а Михайленко вообще в аренде в «Александрии» был.

Почему не отпустили Судакова и Бражко? Вы же не забывайте, что «Шахтер» будет играть в группе ЛЧ, а «Динамо» – проходить квалификацию. Видимо, поэтому их и не отпустили. Клубы во всем мире, в основном, к Олимпиаде относились несерьезно, из звезд только Месси усилил Аргентину в 2008-м. Поэтому я совершенно не понимаю, почему проводят Суперкубки, когда люди только из отпуска выходят. Эти матчи никому не нужны! Надо называть такие матчи не Суперкубок, а Полукубок.

Я клубы не осуждаю. Они даже в первые команды с неохотой игроков отпускают, особенно – основных, хотя уровень у всех в УПЛ примерно одинаковый. А если еще травму кто-то получит на Олимпиаде? Если бы у Сабо забрали основных игроков, то он сразу бы пошел к президенту и сказал, что за результат не отвечает», – сказал Леоненко.

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