Спаллетти дали четыре матча, чтобы исправить ситуацию в сборной Италии
Тренера могут уволить уже ближайшей осенью
Несмотря на то, что после вылета в 1/8 финала Евро-2024 от Швейцарии Федерация футбола Италии приняла решение не увольнять с поста главного тренера национальной сборной Лучано Спаллетти, кредит доверия к 65-летнему специалисту далеко не бесконечный.
По информации итальянских СМИ, Спаллетти дали четыре матча для того, чтобы исправить ситуацию. Этими четырьмя поединками будут осенние матчи Лиги наций: два – против Израиля, а также домашний матч против Бельгии и выездной – против Франции.
В случае, если прогресса в игре «Скуадры адзурры» не будет видно, Спаллетти будут искать замену. Сейчас рассматриваются две кандидатуры – Массимилиано Аллегри и Клаудио Раньери.
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