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Чемпионат Европы
04 июля 2024, 15:18 |
439
2

Спаллетти дали четыре матча, чтобы исправить ситуацию в сборной Италии

Тренера могут уволить уже ближайшей осенью

04 июля 2024, 15:18 |
439
2
Спаллетти дали четыре матча, чтобы исправить ситуацию в сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Несмотря на то, что после вылета в 1/8 финала Евро-2024 от Швейцарии Федерация футбола Италии приняла решение не увольнять с поста главного тренера национальной сборной Лучано Спаллетти, кредит доверия к 65-летнему специалисту далеко не бесконечный.

По информации итальянских СМИ, Спаллетти дали четыре матча для того, чтобы исправить ситуацию. Этими четырьмя поединками будут осенние матчи Лиги наций: два – против Израиля, а также домашний матч против Бельгии и выездной – против Франции.

В случае, если прогресса в игре «Скуадры адзурры» не будет видно, Спаллетти будут искать замену. Сейчас рассматриваются две кандидатуры – Массимилиано Аллегри и Клаудио Раньери.

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Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу Лига наций Федерация футбола Италии Массимилиано Аллегри Клаудио Раньери
Олег Дидух Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 2
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luceorius
 Італія беззастережно програла другий тайм Іспанії та всю гру Швейцарії у фізичній підготовці, а це однозначно прорахунок Спалетті та його штабу. Якщо до цього додати той факт, що нинішнє покоління гравців далеко не найкраще, то немає нічого дивного в тому, що збірна  Італії зараз аж ніяк не топ. Дуже сподіваюсь, що це  тимчасовен явище. 
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Saar
Дивився матчі Італії. Сильні, технічні, швидкі гравці. Але грають, наче з перервами. Є очерки під час окремо взятого матчу гри Італії, яка виграла Євро, але це рідки спалахи. Все інше- не зрозуміла гра. Проблема не в гравцях. Саме тренер поставив деяких гравців не на ті позиції і поставив не ті функції. Надіюсь буде інший тренер, або Спалетті змінить свій підхід. Склад Італії дуже хороший. Тому тренер повинен бути більш гнучким і не таким категоричним.
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