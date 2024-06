В Италии приняли решение о будущем Спаллетти после фиаско на Евро-2024

65-летний специалист Лучано Спаллетти не будет уволен с поста главного тренера сборной Италии как минимум до ЧМ-2026.

Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, такое решение приняла Федерация футбола Италии. Оно уже утверждено.

«Моя миссия будет состоять в том, чтобы сделать эту команду еще моложе», – сказал Спаллетти.

Спаллетти возглавил итальянскую сборную 1 сентября 2023 года. На Евро-2024 итальянцы вылетели в 1/8 финала после поражения от Швейцарии со счетом 0:2.

