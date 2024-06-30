В Италии приняли решение о будущем Спаллетти после фиаско на Евро-2024
Лучано останется главным тренером итальянской команды как минимум до ЧМ-2026
65-летний специалист Лучано Спаллетти не будет уволен с поста главного тренера сборной Италии как минимум до ЧМ-2026.
Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, такое решение приняла Федерация футбола Италии. Оно уже утверждено.
«Моя миссия будет состоять в том, чтобы сделать эту команду еще моложе», – сказал Спаллетти.
Спаллетти возглавил итальянскую сборную 1 сентября 2023 года. На Евро-2024 итальянцы вылетели в 1/8 финала после поражения от Швейцарии со счетом 0:2.
🚨🇮🇹 Italian Federation has decided to confirm Luciano Spalletti as head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2024
Spalletti will stay as Italy coach at least until World Cup 2026: “My mission will be to make this squad even younger”. pic.twitter.com/q8zPn3g1Wj
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