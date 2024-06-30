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  4. В Италии приняли решение о будущем Спаллетти после фиаско на Евро-2024
Чемпионат Европы
30 июня 2024, 17:41 | Обновлено 30 июня 2024, 17:55
1912
2

В Италии приняли решение о будущем Спаллетти после фиаско на Евро-2024

Лучано останется главным тренером итальянской команды как минимум до ЧМ-2026

30 июня 2024, 17:41 | Обновлено 30 июня 2024, 17:55
1912
2
В Италии приняли решение о будущем Спаллетти после фиаско на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

65-летний специалист Лучано Спаллетти не будет уволен с поста главного тренера сборной Италии как минимум до ЧМ-2026.

Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, такое решение приняла Федерация футбола Италии. Оно уже утверждено.

«Моя миссия будет состоять в том, чтобы сделать эту команду еще моложе», – сказал Спаллетти.

Спаллетти возглавил итальянскую сборную 1 сентября 2023 года. На Евро-2024 итальянцы вылетели в 1/8 финала после поражения от Швейцарии со счетом 0:2.

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Лучано Спаллетти Евро-2024 отставка сборная Италии по футболу Фабрицио Романо
Даниил Агарков Источник: Фабрицио Романо
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dudigo78
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Saar
Будується команда. Багато молоді. На ЧС 2026 ця команда буде одна із фаворитів!
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-4
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