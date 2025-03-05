Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на пост главного тренера

Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может быть уволен, если не сумеет исправить ситуацию и результаты его подопечных не улучшатся.

Руководство «красных дьяволов» определилось с тремя кандидатами, которые могут заменить португальского специалиста. «Манчестер Юнайтед» рассматривает Массимилиано Аллегри, Хулена Лопетеги и Йоахима Лева.

«С момента прихода Аморима из «Спортинга» «красные дьяволы» одержали 11 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 10 поражений в 24 матчах и в настоящее время занимают 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Увольнение Эрика тен Хага в октябре не оказало существенного влияния, а настойчивое стремление Аморима придерживаться схемы 3-4-3 вызвало в последние несколько месяцев серьезную критику», – сообщает источник.