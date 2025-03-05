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Англия
05 марта 2025, 15:35 |
446
1

Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на пост главного тренера

Руководство клуба понимает, что Аморим не может исправить ситуацию

05 марта 2025, 15:35 |
446
1
Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на пост главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может быть уволен, если не сумеет исправить ситуацию и результаты его подопечных не улучшатся.

Руководство «красных дьяволов» определилось с тремя кандидатами, которые могут заменить португальского специалиста. «Манчестер Юнайтед» рассматривает Массимилиано Аллегри, Хулена Лопетеги и Йоахима Лева.

«С момента прихода Аморима из «Спортинга» «красные дьяволы» одержали 11 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 10 поражений в 24 матчах и в настоящее время занимают 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Увольнение Эрика тен Хага в октябре не оказало существенного влияния, а настойчивое стремление Аморима придерживаться схемы 3-4-3 вызвало в последние несколько месяцев серьезную критику», – сообщает источник.

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Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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Victor673256ua
У Аморіма останній шанс - це Ліга Європи. Якщо проваляться і там...
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