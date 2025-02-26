Стало известно, сколько Ман Юнайтед заплатит в случае увольнения тренера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не оправдывает ожиданий руководства клуба и может быть уволен летом этого года.

Об этом сообщает издание The Sun.

Контракт Аморима рассчитан до 2027 года, и в случае его увольнения «красные дьяволы» будут вынуждены выплатить тренеру 12 миллионов английских фунтов стерлингов.

Аморим возглавил команду в ноябре 2024 года. С тех пор команда провела 22 матча и выиграла лишь 9. Команду отделяют от зоны вылета всего 13 очков.

Ранее стало известно, что Аморим хочет подписать игрока «Спортинга» за 84 миллиона евро.