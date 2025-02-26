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Англия
26 февраля 2025, 17:35 | Обновлено 26 февраля 2025, 17:45
325
1

Стало известно, сколько Ман Юнайтед заплатит в случае увольнения тренера

Рубен Аморим может быть отправлен в отставку летом этого года

26 февраля 2025, 17:35 | Обновлено 26 февраля 2025, 17:45
325
1
Стало известно, сколько Ман Юнайтед заплатит в случае увольнения тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не оправдывает ожиданий руководства клуба и может быть уволен летом этого года.

Об этом сообщает издание The Sun.

Контракт Аморима рассчитан до 2027 года, и в случае его увольнения «красные дьяволы» будут вынуждены выплатить тренеру 12 миллионов английских фунтов стерлингов.

Аморим возглавил команду в ноябре 2024 года. С тех пор команда провела 22 матча и выиграла лишь 9. Команду отделяют от зоны вылета всего 13 очков.

Ранее стало известно, что Аморим хочет подписать игрока «Спортинга» за 84 миллиона евро.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рубен Аморим отставка
Александр Сильченко Источник: TeamTalk
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Комментарии 1
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Mark4854590
Це призначення не пішло на користь нікому. Ні самому Аморіму, ні МЮ, ні Спорінгу.
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