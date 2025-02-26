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Англия
26 февраля 2025, 15:35 | Обновлено 26 февраля 2025, 15:48
560
0

Аморим просит руководство Манчестер Юнайтед подписать игрока за 84 млн

17-летний португалец Жеовани Кенда интересует тренера «красных дьяволов»

26 февраля 2025, 15:35 | Обновлено 26 февраля 2025, 15:48
560
0
Аморим просит руководство Манчестер Юнайтед подписать игрока за 84 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Жеовани Кенда

17-летний португальский полузащитник «Спортинга» Жеовани Кенда может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает издание GMS.

Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим заинтересован в талантливом полузащитнике, однако в его контракте прописана клаусула в размере 84 миллиона евро.

Источник сообщает, что «Манчестер Юнайтед» будет пытаться договориться о снижении этой суммы и подписать Кенду за меньшие деньги.

В этом сезоне Жеовани Кенда сыграл за основной состав «Спортинга» три матча и отметился одной голевой передачей.

Ранее Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с массовым сокращением персонала клуба.

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НБА Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Жеовани Кенда трансферы АПЛ трансферы
Александр Сильченко Источник: GiveMeSport
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