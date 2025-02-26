Аморим просит руководство Манчестер Юнайтед подписать игрока за 84 млн

17-летний португальский полузащитник «Спортинга» Жеовани Кенда может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает издание GMS.

Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим заинтересован в талантливом полузащитнике, однако в его контракте прописана клаусула в размере 84 миллиона евро.

Источник сообщает, что «Манчестер Юнайтед» будет пытаться договориться о снижении этой суммы и подписать Кенду за меньшие деньги.

В этом сезоне Жеовани Кенда сыграл за основной состав «Спортинга» три матча и отметился одной голевой передачей.

Ранее Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с массовым сокращением персонала клуба.