Аморим просит руководство Манчестер Юнайтед подписать игрока за 84 млн
17-летний португалец Жеовани Кенда интересует тренера «красных дьяволов»
17-летний португальский полузащитник «Спортинга» Жеовани Кенда может стать игроком «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает издание GMS.
Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим заинтересован в талантливом полузащитнике, однако в его контракте прописана клаусула в размере 84 миллиона евро.
Источник сообщает, что «Манчестер Юнайтед» будет пытаться договориться о снижении этой суммы и подписать Кенду за меньшие деньги.
В этом сезоне Жеовани Кенда сыграл за основной состав «Спортинга» три матча и отметился одной голевой передачей.
Ранее Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с массовым сокращением персонала клуба.
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