Руководство Полесья определилось с будущим главного тренера

Генеральный директор житомирского «Полесья» Владимир Загурский оценил работу главного тренера Имада Ашура в текущем сезоне и сообщил, что никаких увольнений в клубе не планируют:

– Учитывая, что Житомир примет финал Кубка Украины, перед «Полесьем» будет ставиться задача любой ценой пробиться к решающему матчу и выиграть его?

– Мы на это очень надеемся. Будет жалко потерять такой исторический шанс.

– Как оцените старт «Полесья» в УПЛ после зимней паузы, где была победа над «Ингульцем» (1:0) и ничья с «Оболонью» (0:0)?

– Точно не отлично. Я бы оценил наш результат как удовлетворительный. Мы рассчитывали на максимальное количество очков в этих двух матчах с командами из нижней части турнирной таблицы. Но на примере того же «Динамо» и «Кривбасса» мы увидели, что зимние матчи – это очень трудная история. Надеемся, что с наступлением весны в матче с «Черноморцем» увидим от команды то качество игры, на которое мы надеемся.

– В следующем сезоне в еврокубках будет меньше представителей от Украины. Через какой турнир «Полесье» собирается выйти туда?

– У нас остаются максимальные цели на чемпионат и, конечно, хочется выиграть Кубок.

– Не потерял ли президент «Полесья» Геннадий Буткевич доверие к главному тренеру Имаду Ашуру?

– Доверие к главному тренеру абсолютное, – сообщил Загурский.

«Полесье» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, в активе клуба – 31 балл. 6 марта подопечные Имада Ашура сыграют против одесского «Черноморца», начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.