Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руководство Полесья определилось с будущим главного тренера
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 11:01 |
530
1

Руководство Полесья определилось с будущим главного тренера

Генеральный директор Владимир Загурский оценил работу Имада Ашура

06 марта 2025, 11:01 |
530
1
Руководство Полесья определилось с будущим главного тренера
ФК Полесье. Имад Ашур

Генеральный директор житомирского «Полесья» Владимир Загурский оценил работу главного тренера Имада Ашура в текущем сезоне и сообщил, что никаких увольнений в клубе не планируют:

Учитывая, что Житомир примет финал Кубка Украины, перед «Полесьем» будет ставиться задача любой ценой пробиться к решающему матчу и выиграть его?

– Мы на это очень надеемся. Будет жалко потерять такой исторический шанс.

– Как оцените старт «Полесья» в УПЛ после зимней паузы, где была победа над «Ингульцем» (1:0) и ничья с «Оболонью» (0:0)?

– Точно не отлично. Я бы оценил наш результат как удовлетворительный. Мы рассчитывали на максимальное количество очков в этих двух матчах с командами из нижней части турнирной таблицы. Но на примере того же «Динамо» и «Кривбасса» мы увидели, что зимние матчи – это очень трудная история. Надеемся, что с наступлением весны в матче с «Черноморцем» увидим от команды то качество игры, на которое мы надеемся.

– В следующем сезоне в еврокубках будет меньше представителей от Украины. Через какой турнир «Полесье» собирается выйти туда?

– У нас остаются максимальные цели на чемпионат и, конечно, хочется выиграть Кубок.

– Не потерял ли президент «Полесья» Геннадий Буткевич доверие к главному тренеру Имаду Ашуру?

– Доверие к главному тренеру абсолютное, – сообщил Загурский.

«Полесье» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, в активе клуба – 31 балл. 6 марта подопечные Имада Ашура сыграют против одесского «Черноморца», начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

По теме:
В клубе УПЛ подтвердили наличие задолженностей перед игроками
Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кривбасс
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Владимир Загурский Имад Ашур отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
Бокс | 05 марта 2025, 15:05 1
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры

Наоя Иноуэ сообщил, когда планирует уйти из бокса

К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
Футбол | 05 марта 2025, 21:21 4
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины

Илья Забарный может покинуть «Борнмут»

Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «На чемпионате мира трасса, мягко говоря, была ужасной»
Биатлон | 06.03.2025, 08:00
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «На чемпионате мира трасса, мягко говоря, была ужасной»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «На чемпионате мира трасса, мягко говоря, была ужасной»
В УЕФА назвали кандидатов на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Футбол | 06.03.2025, 07:43
В УЕФА назвали кандидатов на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
В УЕФА назвали кандидатов на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
Футбол | 05.03.2025, 17:17
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
значит скоро выгонят
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
04.03.2025, 08:26 13
Футбол
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 2
Бокс
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
04.03.2025, 11:58 12
Футбол
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
05.03.2025, 08:06 34
Футбол
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
05.03.2025, 01:38 1
Бокс
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
05.03.2025, 00:40
Бокс
Хави готов возглавить МЮ. Он уже попросил подписать двух игроков Барселоны
Хави готов возглавить МЮ. Он уже попросил подписать двух игроков Барселоны
04.03.2025, 18:05 14
Футбол
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
04.03.2025, 12:17 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем