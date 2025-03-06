Клопп не позволил бывшему тренеру Манчестер Юнайтед найти новую работу

Руководство немецкого клуба «РБ Лейпциг» решило начать поиски нового главного тренера – нынешний наставник Марко Розе уйдет после окончания текущего сезона.

Решением этой проблемы занимается известный специалист Юрген Клопп, который работает руководителем глобального футбольного отдела в системе Red Bull. Сообщается, что руководство «РБ Лейпциг» рассматривало кандидатуру бывшего тренер «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и считало его приоритетной целью. Однако, Клопп выступил против назначения нидерландца и предложил другие варианты.

На пост наставника немецкого клуба претендуют Оливер Гласснер (Кристал Пэлас), Себастьян Хенесс (Штутгарт) и Рогер Шмидт. Окончательное решение Клопп и руководство команды примет ближе к завершению сезона.

«РБ Лейпциг» занимает шестое место в чемпионате, набрав 38 баллов. Клуб имеет отличные шансы на попадание в Лигу чемпионов из-за высокой плотности в турнирной таблицы. Команды с третьей по десятую расположились в диапазоне семи очков.