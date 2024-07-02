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  4. Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Испания
02 июля 2024, 18:42 | Обновлено 02 июля 2024, 18:48
6403
5

Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн

Артем приблизился к трансферу в «Атлетико»

02 июля 2024, 18:42 | Обновлено 02 июля 2024, 18:48
6403
5
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего связывали с мадридским «Атлетико», но сегодня появилась информация, что мадридцы отказались от трансфера. Однако испанская журналистка Ирен Хункера сообщила, что «матрасники» согласились заплатить полную клаусулу за Довбика, «Жирона» ждет в ближайшие дни, что мадридцы заплатят 40 миллионов. В ближайшие дни сделка должна быть закрыта.

Сам Довбик уже провел встречу с руководством «Атлетико» и согласился на трансфер.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Instagram
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Комментарии 5
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Демід Романчиков
Они сказали нет ..Он сказал да.  Они сказали да. Он сказал нет... Ещё несколько новостей будет пару недель 
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+6
maxim7777nikonov
Так сегодня было сообщение ,что Довбику сказали окончательное НЕТ
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+3
Octopus
Источника Инстаграм еще не было
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+1
contr
Мората залишається Довбик може проходити мимо
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-1
AK.228
Какая неожиданность 
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-2
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