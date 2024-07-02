Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего связывали с мадридским «Атлетико», но сегодня появилась информация, что мадридцы отказались от трансфера. Однако испанская журналистка Ирен Хункера сообщила, что «матрасники» согласились заплатить полную клаусулу за Довбика, «Жирона» ждет в ближайшие дни, что мадридцы заплатят 40 миллионов. В ближайшие дни сделка должна быть закрыта.

Сам Довбик уже провел встречу с руководством «Атлетико» и согласился на трансфер.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.