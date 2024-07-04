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Кубок Америки
04 июля 2024, 16:42 |
81
0

Венесуэла – Канада. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE

Матч состоится 6 июля и стартует в 04:00

04 июля 2024, 16:42 |
81
0
Венесуэла – Канада. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Канады

6 июля в 04:00 в американском городе Арлингтон состоится матч четвертьфинала Копа Америки 2024 между сборными Венесуэлы и Канады.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфинале победитель этого поединка сыграет с победителем пары Аргентина – Канада.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Венесуэла – Канада. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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