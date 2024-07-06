Канада по пенальти прошла Венесуэлу и сыграет с Аргентиной в полуфинале
Судьба матча 1/4 финала Копа Америка была решена в футбольной лотерее
В матче 1/4 финала Кубка Америки cборная Канады по пенальти обыграла команду Венесуэлу – 1:1 (пен. 4:3).
У канадской сборной гол в дебюте забил Джейкоб Шаффелберг, а после перерыва для венесуэльцев счет сравнял Саломон Рондон.
Судьба матча 1/4 финала Копа Америка была решена в футбольной лотерее, где больше повезло канадцам.
В полуфинале Кубка Америки в ночь на 10 июля Канада сыграет против Аргентины, которая днем ранее прошла по пенальти команду Эквадора.
В других четвертьфиналах в ночь на 7 июля встретятся: Колумбия – Панама, Уругвай – Бразилия.
Кубок Америки. 1/4 финала
6 июля. Арлингтон (штат Техас, США)
04:00. Венесуэла – Канада – 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Рондон, 65 – Шаффелберг, 13
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