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Кубок Америки
Венесуэла
06.07.2024 04:00 – FT 1 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Канада
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Кубок Америки
06 июля 2024, 06:27 | Обновлено 06 июля 2024, 06:34
121
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Канада по пенальти прошла Венесуэлу и сыграет с Аргентиной в полуфинале

Судьба матча 1/4 финала Копа Америка была решена в футбольной лотерее

06 июля 2024, 06:27 | Обновлено 06 июля 2024, 06:34
121
0
Канада по пенальти прошла Венесуэлу и сыграет с Аргентиной в полуфинале
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Америки cборная Канады по пенальти обыграла команду Венесуэлу – 1:1 (пен. 4:3).

У канадской сборной гол в дебюте забил Джейкоб Шаффелберг, а после перерыва для венесуэльцев счет сравнял Саломон Рондон.

Судьба матча 1/4 финала Копа Америка была решена в футбольной лотерее, где больше повезло канадцам.

В полуфинале Кубка Америки в ночь на 10 июля Канада сыграет против Аргентины, которая днем ранее прошла по пенальти команду Эквадора.

В других четвертьфиналах в ночь на 7 июля встретятся: Колумбия – Панама, Уругвай – Бразилия.

Кубок Америки. 1/4 финала

6 июля. Арлингтон (штат Техас, США)

04:00. Венесуэла – Канада – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Рондон, 65 – Шаффелберг, 13

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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