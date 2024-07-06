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Кубок Америки
Венесуэла
06.07.2024 04:00 – FT 1 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Канада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
06 июля 2024, 07:51 | Обновлено 06 июля 2024, 07:52
242
0

Венесуэла – Канада – 1:1 (пен 3:4). Четвертьфинал Копа Америка. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Кубка Америки

06 июля 2024, 07:51 | Обновлено 06 июля 2024, 07:52
242
0
Венесуэла – Канада – 1:1 (пен 3:4). Четвертьфинал Копа Америка. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Америки cборная Канады по пенальти обыграла команду Венесуэлу – 1:1 (пен. 4:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У канадской сборной гол в дебюте забил Джейкоб Шаффелберг, а после перерыва для венесуэльцев счет сравнял Саломон Рондон.

Судьба матча 1/4 финала Копа Америка была решена в футбольной лотерее, где больше повезло канадцам.

В полуфинале Кубка Америки в ночь на 10 июля Канада сыграет против Аргентины, которая днем ранее прошла по пенальти команду Эквадора.

Кубок Америки. 1/4 финала

6 июля. Арлингтон (штат Техас, США)

04:00. Венесуэла – Канада – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Рондон, 65 – Шаффелберг, 13

Видео голов и обзор матча

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Ismael Kone (Канада).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Альфонсо Дэвис (Канада).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Джондер Кадис (Венесуэла).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Moise Bombito (Канада).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Томас Ринкон (Венесуэла).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Канада).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Хосе-Саломон Рондон (Венесуэла).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Саломон Рондон (Венесуэла).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Шаффельбург (Канада).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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