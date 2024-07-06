В матче 1/4 финала Кубка Америки cборная Канады по пенальти обыграла команду Венесуэлу – 1:1 (пен. 4:3).

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У канадской сборной гол в дебюте забил Джейкоб Шаффелберг, а после перерыва для венесуэльцев счет сравнял Саломон Рондон.

Судьба матча 1/4 финала Копа Америка была решена в футбольной лотерее, где больше повезло канадцам.

В полуфинале Кубка Америки в ночь на 10 июля Канада сыграет против Аргентины, которая днем ранее прошла по пенальти команду Эквадора.

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Кубок Америки. 1/4 финала

6 июля. Арлингтон (штат Техас, США)

04:00. Венесуэла – Канада – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Рондон, 65 – Шаффелберг, 13

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