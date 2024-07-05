6 июля на «AT&T Стэдиум» пройдет матч 1/4 финала Копа Америка, в котором сборная Венесуэлы встретится со сборной Канады. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Венесуэла

Команда сумела уже стать одной из главных сенсаций нынешнего турнира. Уж очень все привыкли, что винные если с кем-то и спорят, то только с Боливией и только за предпоследнее место в южноамериканских группах. Хотя уже прошлой осенью, в рамках квалификации на мундиаль, подопечные Батисты показали высокий для себя уровень: в 6 матчах проиграли только в Колумбии, дважды победив и трижды сыграв вничью, в том числе в Бразилии. Но все равно в США сборная переписала собственную историю, сумев выиграть все три поединка. Сначала были волевые 2:1 с Эквадором, но это списывали на то, что соперник был вдесятером полтора тайма. Потом гол Рондона с пенальти так и остался единственным в матче с главным фаворитом, Мексикой. Напоследок в поединке без турнирной мотивации получилось разгромить 3:0 Ямайку. Таких результатов на Копе у венесуэльцев не было никогда!

Ставки на матч Венесуэла – Канада

Канада

Сборная довольно неожиданно оказалась единственным полноценным представителем Северной Америки в плей-офф турнира, что проходит в США. Котирующиеся явно повыше янки и Мексика провалились, не выйдя из своих групп. Но и подопечные Джесси Марша не особенно впечатлили. Начинали они с поражения, ничего не сумев противопоставить Аргентине, что выиграла 2:0. Но потом гол Дэвида остался единственным и победным в матче с Перу. Ну, а с Чили, что до третьего тура подошли с одним очков, нужно было просто оформить ничью. И не удивительно, что такой поединок красные свели к нулевой ничьей, хотя их соперник с середины первого тайма играл вдесятером из-за того, что Суасо успел получить две желтые.

Статистика личных встреч

Сборные проводили товарищеские поединки в 2007-м и 2010-м годах. Оба раза все заканчивалось результативной ничьей, 2:2 и 1:1.

Прогноз

GGBET считают шансы сторон равными. Но уж очень хороши венесуэльцы - поставим на их победу при форе 0 (коэффициент - 1,83).