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Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 13:30 | Обновлено 04 июля 2024, 13:33
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0

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Очень грустно слышать о ситуации в Днепре-1»

Бывший главный тренер днепрян призвал помочь клубу

04 июля 2024, 13:30 | Обновлено 04 июля 2024, 13:33
550
0
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Очень грустно слышать о ситуации в Днепре-1»
СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Бывший главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко обратился к болельщикам команда и призвал всех причастных помочь спортивному клубу:

«Очень грустно слышать новости о ситуации в родном клубе, в «Днепре-1». Хочу попросить всех, кто причастен, кто может чем-то помочь, сделать все, чтобы большой футбол в Днепре оставался и жил».

Ранее сообщалось, что судьба СК «Днепр-1» решится 8 июля, когда команда должна начать предсезонную подготовку. Первоначальной датой старта летних сборов было 1 июля, но из-за неопределенной ситуации с будущим клуба было принято решение о переносе возобновления тренировочного процесса.

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Дмитрий Михайленко чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига ликвидация Днепр-1
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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