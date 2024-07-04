Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Очень грустно слышать о ситуации в Днепре-1»
Бывший главный тренер днепрян призвал помочь клубу
Бывший главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко обратился к болельщикам команда и призвал всех причастных помочь спортивному клубу:
«Очень грустно слышать новости о ситуации в родном клубе, в «Днепре-1». Хочу попросить всех, кто причастен, кто может чем-то помочь, сделать все, чтобы большой футбол в Днепре оставался и жил».
Ранее сообщалось, что судьба СК «Днепр-1» решится 8 июля, когда команда должна начать предсезонную подготовку. Первоначальной датой старта летних сборов было 1 июля, но из-за неопределенной ситуации с будущим клуба было принято решение о переносе возобновления тренировочного процесса.
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