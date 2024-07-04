Экс-легионер Динамо будет играть в Индии

Бывший футболист «Динамо» Киев Мохаммед Кадири продолжит карьеру в Индии. Об этом сообщает местный журналист Маркус Мергулхао.

По его информации, Кадири подписал 2-летний контракт с клубом «Мохаммедан», который выступает в первом дивизионе чемпионата Индии. Команду тренирует россиянин Дмитрий Чернышев.

Напомним, Кадири числился игроком «Динамо» с 2019 по 2023 годы. За это время 28-летний ганский защитник отправлялся в аренды в российский «Арсенал» из тулы, венгерский «Гонвед» и одесский «Черноморец».