Другие новости04 июля 2024, 15:59 | Обновлено 04 июля 2024, 16:00
459
0
Экс-легионер Динамо будет играть в Индии
Мохаммед Кадири подписал контракт с «Мохаммедан»
04 июля 2024, 15:59 | Обновлено 04 июля 2024, 16:00
459
0
Бывший футболист «Динамо» Киев Мохаммед Кадири продолжит карьеру в Индии. Об этом сообщает местный журналист Маркус Мергулхао.
По его информации, Кадири подписал 2-летний контракт с клубом «Мохаммедан», который выступает в первом дивизионе чемпионата Индии. Команду тренирует россиянин Дмитрий Чернышев.
Напомним, Кадири числился игроком «Динамо» с 2019 по 2023 годы. За это время 28-летний ганский защитник отправлялся в аренды в российский «Арсенал» из тулы, венгерский «Гонвед» и одесский «Черноморец».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июля 2024, 12:51 1
Нуну Мендеш и остальная команда поддержали легендарного нападающего
Футбол | 04 июля 2024, 12:22 7
Эдерсон может перейти в саудовский клуб
Теннис | 03.07.2024, 23:45
Футбол | 04.07.2024, 07:43
Теннис | 03.07.2024, 22:04
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.07.2024, 06:55 18
03.07.2024, 06:23 9
02.07.2024, 23:53 26
03.07.2024, 18:10 19
03.07.2024, 10:57 3
02.07.2024, 18:42 16
04.07.2024, 07:48 29
04.07.2024, 04:18