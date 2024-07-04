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04 июля 2024, 15:59 | Обновлено 04 июля 2024, 16:00
459
0

Экс-легионер Динамо будет играть в Индии

Мохаммед Кадири подписал контракт с «Мохаммедан»

04 июля 2024, 15:59 | Обновлено 04 июля 2024, 16:00
459
0
Экс-легионер Динамо будет играть в Индии
ФК Динамо Киев. Мохаммед Кадири

Бывший футболист «Динамо» Киев Мохаммед Кадири продолжит карьеру в Индии. Об этом сообщает местный журналист Маркус Мергулхао.

По его информации, Кадири подписал 2-летний контракт с клубом «Мохаммедан», который выступает в первом дивизионе чемпионата Индии. Команду тренирует россиянин Дмитрий Чернышев.

Напомним, Кадири числился игроком «Динамо» с 2019 по 2023 годы. За это время 28-летний ганский защитник отправлялся в аренды в российский «Арсенал» из тулы, венгерский «Гонвед» и одесский «Черноморец».

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Мохаммед Кадири Динамо Киев
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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