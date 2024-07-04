Возможен ли Euro без плей-офф?

Что-то давно не было разговоров о формуле Euro. Есть ли альтернатива нынешней, как ее назвал один из коллег, «плей-оффной гильотине», следует ли оставлять все без изменений, стоит ли вымыслить что-нибудь новое, может, есть смысл взять на вооружение предыдущий опыт крупных турниров?

Гильотина не гильотина, однако фактор случайности в играх навылет налицо, чего там. Нередко это провоцирует команды играть на изумрудном газоне некую позиционную шахматную партию. Иногда такая игра приводит к роковой ошибке в эндшпиле (и в один миг все надежды разрушаются безжалостными оппонентами), а бывает соперники доходят до Армагеддона, если уж использовать шахматные термины. В футболе таким Армагеддоном служат послематчевые пенальти. Лотерея? Ну, с таким определением я не согласен. Скажите о лотерее замечательному португальскому киперу Диогу Коште, который так и не дал словенцам возможности переиграть себя с точки («Это, наверное, лучший матч в моей жизни», – не скрывал послепобедных эмоций вратарь). Однако все-таки количество серий пенальти и таких лотерей (ну, или «лотерей») можно минимизировать. Осторожность и закрытость (а, как следствие, и малозрелищность), нередко присущие матчам на стадии плей-офф, чего уж скрывать, провоцируют волну возмущения у нейтральных болельщиков, жаждущих футбольного действа. Ну, и, собственно, у нас чемпионат или Кубок Европы? Если чемпионат (Кубки были только на заре существования подобных состязаний – в начале 1960-х), то не стоит ли минимизировать, а то и упразднить стадию плей-офф?

Историческая память подбрасывает идею, как это сделать. Чемпионат мира 1982 г. в Испании – первый при участии 24 команд. Именно столько принимает участие и в современных чемпионатах Европы. Тогдашняя формула предусматривала два групповых этапа, и как такового этапа плей-офф не было. Итак, 24 команды разбиты на 6 групп по 4 команды в каждой. Далее проходят по 2 лучшие команды из групп, которые формируют в свою очередь новые 4 группы по 3 команды в каждой. Победители этих групп играют в полуфиналах, дальше – финал и игра за 3-е место (это – опционально, хотя, по-моему, утешительные финалы часто получаются весьма зрелищными, с ними как-то интереснее). Преимущества упомянутой формулы, собственно, и показал тот чемпионат-82. Непримиримое соперничество Аргентины, Бразилии и Италии на 2-м групповом этапе, упорная борьба ФРГ, Испании и Англии, наличие суперматчей (Италия – Бразилия на 2-м групповом этапе и ФРГ – Франция в полуфинале), минимизация количества серий пенальти (в суперпоединке ФРГ – Франция она имела место, и стала украшением как матча, так и турнира в целом без всякой пенальтийной обыденности, как это бывает на соревнованиях, где их начинают пробивать уже на стадии 1/8 финала), а значит, и все-таки объективная возможность определить сильнейшего.

Кстати, меня всегда забавляли причитания поклонников сборной Бразилии: мол, наша сильнейшая команда в 1982 г. незаслуженно не завоевала титул. Ну, обычно такие бразилофилы почему-то забывают о предвзятости испанского рефери Аугусто Ламо Кастильо к команде Бескова – Лобановского – Ахалкаци в матче против команды Теле Сантаны на старте чемпионата. А на самом деле возможность добиться ничьей против итальянцев у бразильцев была, но слишком уж романтизированный подход в ту пору трекампеонов столкнулся с тактической безупречностью и волей итальянцев. К слову, в конце того матча, уже выигрывая 3:2, «Скуадра Адзурра» забила и в четвертый раз, гол тогда отменили, а в наше время, думаю, ВАР счел бы тот мяч легитимным.

Что еще хорошо в такой формуле, так это то, что в решающих матчах 2-го группового этапа обычно одну команду устраивает ничья, а оппоненту кровь из носу необходима победа. И вот этот конфликт футбольных интересов и обуславливает зрелище, которого мы часто лишаемся, когда в 1/8 или в ¼ финала команды с первых секунд матча имеют абсолютно равные шансы, что само по себе даже невольно провоцирует страх ошибиться.

Итак, я – за два групповых этапа на Euro. Как по мне, этот способ определения победителей более объективный, чем действующий. И, считаю, что он в некоторой степени исключит греческий феномен 2004 г., когда тактически неразнообразная команда, основной добродетелью которой была строгая игра в обороне, достигла чемпионства. Нейтральные футбольные гурманы тогда возмущались, а наставник греков Отто Рехагель смеялся им в ответ. Но вот не покидает меня ощущение, что при двух групповых стадиях команда, играющая сугубо от обороны, будет иметь крайне малые шансы на общую победу, значит, и футбольные гурманы не будут выказывать недовольство. Футбол должен быть сбалансированным, когда все звенья команды в то или иное время игры проявляют свои лучшие качества. Скажем, феномен той же Италии-82 как раз и заключался в том, что у них мощными были все линии: и вратарская, и оборонительная, и среднее звено, и нападение! А вот тогдашняя Бразилия откровенно пренебрегала организацией игры в обороне. Футбол такого обычно не прощает. Хотя исключения и бывают, чего уж там.

Алексей РЫЖКОВ