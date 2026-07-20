Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. От Пеле до Кубарси. Лучшие молодые игроки чемпионатов мира
Чемпионат мира
20 июля 2026, 14:11 | Обновлено 20 июля 2026, 14:26
201
0

От Пеле до Кубарси. Лучшие молодые игроки чемпионатов мира

Испанец стал первым представителем своей страны, получившим эту награду на мировых первенствах

20 июля 2026, 14:11 | Обновлено 20 июля 2026, 14:26
201
0
От Пеле до Кубарси. Лучшие молодые игроки чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

19-летний защитник сборной Испании Пау Кубарси получил награду лучшего молодого игрока чемпионата мира 2026 года.

Испанец стал первым представителем своей страны, получившим данную награду на мировых первенствах.

Напомним, что данная премия вручается с 1958 года, и первым ее обладателем был легендарный бразилец Пеле.

Лучшие молодые игроки чемпионатов мира (с 1958 года)

  • 2026 – Пау Кубарси (Испания, 19 лет)
  • 2022 – Энцо Фернандес (Аргентина, 21 год)
  • 2018 – Килиан Мбаппе (Франция, 19 лет)
  • 2014 – Поль Погба (Франция, 21 год)
  • 2010 – Томас Мюллер (Германия, 20 лет)
  • 2006 – Лукас Подольски (Германия, 21 год)
  • 2002 – Лэндон Донован (США, 20 лет)
  • 1998 – Майкл Оуэн (Англия, 18 лет)
  • 1994 – Марк Овермарс (Нидерланды, 20 лет)
  • 1990 – Роберт Просинечки (Югославия, 21 год)
  • 1986 – Энцо Шифо (Бельгия, 20 лет)
  • 1982 – Мануэль Аморос (Франция, 21 год)
  • 1978 – Антонио Кабрини (Италия, 20 лет)
  • 1974 – Владислав Жмуда (Польша, 20 лет)
  • 1970 – Теофило Кубильяс (Перу, 21 год)
  • 1966 – Франц Бекенбауэр (ФРГ, 20 лет)
  • 1962 – Флориан Альберт (Венгрия, 20 лет)
  • 1958 – Пеле (Бразилия, 17 лет)
По теме:
ВИДЕО. Положил в кулек – и домой. Игрок сборной Испании забрал Кубок мира
Скалони о своем будущем в сборной Аргентины: «У меня есть идея, что дальше»
Лунин лаконично отреагировал на триумф сборной Испании на Мундиале
чемпионат мира по футболу сборная Испании по футболу статистика Евро-2024 ЧМ-2026 по футболу Пау Кубарси Пеле
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
Футбол | 20 июля 2026, 06:56 19
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026

Награда досталась Родри

В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
Бокс | 20 июля 2026, 08:39 4
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко

Беленюк – о желании боксера вернуться на ринг

ВИДЕО. Помощник Скалони ударил Дани Ольмо во время стычки в финале ЧМ
Футбол | 20.07.2026, 13:38
ВИДЕО. Помощник Скалони ударил Дани Ольмо во время стычки в финале ЧМ
ВИДЕО. Помощник Скалони ударил Дани Ольмо во время стычки в финале ЧМ
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Бокс | 20.07.2026, 04:12
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Скалони спасает футбол. 17 мыслей после матча Испании и Аргентины
Футбол | 20.07.2026, 11:14
Скалони спасает футбол. 17 мыслей после матча Испании и Аргентины
Скалони спасает футбол. 17 мыслей после матча Испании и Аргентины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
19.07.2026, 03:05 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
20.07.2026, 01:40 19
Волейбол
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
18.07.2026, 08:38 42
Футбол
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
18.07.2026, 09:46
Бокс
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
19.07.2026, 08:13 84
Футбол
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
19.07.2026, 09:35 3
Бокс
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
19.07.2026, 02:04 73
Футбол
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
19.07.2026, 19:35 53
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем