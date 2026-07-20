Чемпионат мира20 июля 2026, 14:11 | Обновлено 20 июля 2026, 14:26
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От Пеле до Кубарси. Лучшие молодые игроки чемпионатов мира
Испанец стал первым представителем своей страны, получившим эту награду на мировых первенствах
20 июля 2026, 14:11 | Обновлено 20 июля 2026, 14:26
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19-летний защитник сборной Испании Пау Кубарси получил награду лучшего молодого игрока чемпионата мира 2026 года.
Испанец стал первым представителем своей страны, получившим данную награду на мировых первенствах.
Напомним, что данная премия вручается с 1958 года, и первым ее обладателем был легендарный бразилец Пеле.
Лучшие молодые игроки чемпионатов мира (с 1958 года)
- 2026 – Пау Кубарси (Испания, 19 лет)
- 2022 – Энцо Фернандес (Аргентина, 21 год)
- 2018 – Килиан Мбаппе (Франция, 19 лет)
- 2014 – Поль Погба (Франция, 21 год)
- 2010 – Томас Мюллер (Германия, 20 лет)
- 2006 – Лукас Подольски (Германия, 21 год)
- 2002 – Лэндон Донован (США, 20 лет)
- 1998 – Майкл Оуэн (Англия, 18 лет)
- 1994 – Марк Овермарс (Нидерланды, 20 лет)
- 1990 – Роберт Просинечки (Югославия, 21 год)
- 1986 – Энцо Шифо (Бельгия, 20 лет)
- 1982 – Мануэль Аморос (Франция, 21 год)
- 1978 – Антонио Кабрини (Италия, 20 лет)
- 1974 – Владислав Жмуда (Польша, 20 лет)
- 1970 – Теофило Кубильяс (Перу, 21 год)
- 1966 – Франц Бекенбауэр (ФРГ, 20 лет)
- 1962 – Флориан Альберт (Венгрия, 20 лет)
- 1958 – Пеле (Бразилия, 17 лет)
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