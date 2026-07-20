От Пеле до Кубарси. Лучшие молодые игроки чемпионатов мира

19-летний защитник сборной Испании Пау Кубарси получил награду лучшего молодого игрока чемпионата мира 2026 года.

Испанец стал первым представителем своей страны, получившим данную награду на мировых первенствах.

Напомним, что данная премия вручается с 1958 года, и первым ее обладателем был легендарный бразилец Пеле.

Лучшие молодые игроки чемпионатов мира (с 1958 года)