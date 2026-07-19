Первый в истории. Ямаль установил уникальный рекорд в финале ЧМ-2026

19 июля состоится финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США), пригороде Нью-Йорка.

19-летний Ламин Ямаль вышел в стартовом составе на этот поединок.

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Таким образом, вингер стал первым в истории футболистом, сыгравшим в финалах Евро и чемпионата мира до 20 лет.

Напомним, ранее Ламин Ямаль выиграл Евро-2024.