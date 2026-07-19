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Чемпионат мира
19 июля 2026, 23:37 | Обновлено 19 июля 2026, 23:38
926
0

Первый в истории. Ямаль установил уникальный рекорд в финале ЧМ-2026

Ламин стал первым, кто сыграл в финалах Евро и ЧМ к 20-летию

19 июля 2026, 23:37 | Обновлено 19 июля 2026, 23:38
926
0
Первый в истории. Ямаль установил уникальный рекорд в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июля состоится финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США), пригороде Нью-Йорка.

19-летний Ламин Ямаль вышел в стартовом составе на этот поединок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Таким образом, вингер стал первым в истории футболистом, сыгравшим в финалах Евро и чемпионата мира до 20 лет.

Напомним, ранее Ламин Ямаль выиграл Евро-2024.

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Ламин Ямаль сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина рекорд статистика Евро-2024
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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