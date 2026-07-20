Испания победила во всех 13 матчах на ЧМ и ЧЕ с Ямалем в старте

Сборная Испания победила во всех 13 матчах на чемпионатах мира и Европы, в которых в стартовом составе сыграл Ламин Ямаль.

Очередным успехом «Фурии рохи» стала победа над сборной Аргентины со счетом 1:0 в финале ЧМ-2026.

На этот счет вспомним результаты всех матчей сборной Испании на главных турнирах, в которых Ямаль выходил на поле со стартовых минут.

Победная серия сборной Испании на чемпионатах мира и Европы в матчах, в которых Ламин Ямаль выходил в стартовом составе (13)