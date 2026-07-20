Чемпионат мира20 июля 2026, 11:03 | Обновлено 20 июля 2026, 11:12
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Испания победила во всех 13 матчах на ЧМ и ЧЕ с Ямалем в старте
Вспомним результаты всех матчей этой феноменальной серии «Фурии рохи»
20 июля 2026, 11:03 | Обновлено 20 июля 2026, 11:12
163
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Сборная Испания победила во всех 13 матчах на чемпионатах мира и Европы, в которых в стартовом составе сыграл Ламин Ямаль.
Очередным успехом «Фурии рохи» стала победа над сборной Аргентины со счетом 1:0 в финале ЧМ-2026.
На этот счет вспомним результаты всех матчей сборной Испании на главных турнирах, в которых Ямаль выходил на поле со стартовых минут.
Победная серия сборной Испании на чемпионатах мира и Европы в матчах, в которых Ламин Ямаль выходил в стартовом составе (13)
- ЧМ-2026, Аргентина – 1:0
- ЧМ-2026, Франция – 2:0
- ЧМ-2026, Бельгия – 2:1
- ЧМ-2026, Португалия – 1:0
- ЧМ-2026, Австрия – 3:0
- ЧМ-2026, Уругвай – 1:0
- ЧМ-2026, Саудовская Аравия – 4:0
- ЧЕ-2024, Англия – 2:1
- ЧЕ-2024, Франция – 2:1
- ЧЕ-2024, Германия – 2:1
- ЧЕ-2024, Грузия – 4:1
- ЧЕ-2024, Италия – 1:0
- ЧЕ-2024, Хорватия – 3:0
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