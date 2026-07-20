Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Сборная Аргентины не сумела второй раз подряд выиграть мундиаль
Вот и подошел к концу главный футбольный турнир четырехлетия – чемпионат мира 2026 года, который стартовал месяц назад. Завершал чемпионат его главный матч – финал, в котором принимали участие национальные сборные Испании и Аргентины.
Стоит отметить, что турнир удался с организационной точки зрения. На протяжении всего чемпионата не было каких-либо сообщений о проблемах в трех странах-организаторах. При этом атмосфера праздника присутствовала на всех матчах. Ее создавали и гигантские стадионы, и множество фишек – большое количество качественной музыки на аренах, красивая картинка с флагами на все поле, видеопредставление команд, выход для исполнения гимнов всех представителей команд, бодикам арбитра, уже легендарная гребля викингов (ее повторяли и во время шоу в перерыве), да и пауза на гидратацию хоть и удивляла, но все же стопроцентно тоже войдет в число особенностей турнира.
Конечно, были и скандалы, куда же без них. Чего только стоят трэш в матче Австрии и Алжира или отмененная красная карточка Балогуна. Однако и по-настоящему футбольных моментов, которые войдут в историю, хватало. В частности, борьба за бомбардирскую корону – как нынешнего чемпионата, так и вообще за звание лучшего бомбардира в истории. Почти весь турнир Месси лидировал в списке лучших голеадоров мундиаля, однако накануне Мбаппе в матче за третье место обошел его и на текущем турнире, и в историческом зачете, впервые в жизни став лучшим бомбардиром всех времен, забив свои 10 и 22 мяча соответственно. У Месси оставались восемь и 21 соответственно, а также финал в запасе.
Кстати, о составах. У Испании состав оказался максимально предсказуемым, как и в нескольких предыдущих матчах, а вот южноамериканцы провели ротацию по сравнению с полуфиналом. На фланге Монтьель заменил Молину, в центре вместо Паредеса вышел Де Пауль, а на правом фланге вместо Симеоне появился Нико Гонсалес.
Игра началась очень осторожно, однако немного больше активности исходило от Испании. Ямаль пытался обострять и даже создал что-то похожее на опасность, однако там больше угрозы было от действий Лисандро Мартинеса, который мог срезать мяч в собственные ворота. Впрочем, другой Мартинес, вратарь, справился, как и его коллега Симон, который прочитал передачу на Месси и в стиле Нойера выбежал едва ли не к центру поля, чтобы не допустить выхода один на один.
Аргентинцы сразу же продемонстрировали, что церемониться они не собираются. Как и в полуфинале, если в каком-либо эпизоде нужно было сыграть жестко, никто не стеснялся. В составе Испании доставалось Ямалю и особенно Ольмо, с которыми не церемонились Макаллистер и Энцо. Доставалось по ногам и Месси.
До первой паузы на гидратацию у обоих ворот происходили события, которые опасными можно было назвать разве что с большой натяжкой – навес Месси со штрафного, несильный прострел Ямаля, да и все, пожалуй. Но, конечно, градус напряжения не снижался.
При такой игре важную роль должны были сыграть стандарты и дальние удары. Со стандартами дело не пошло, их практически не было, а издали несколько раз пробовали бить испанцы. Однако Мартинес справлялся с довольно несложным ударом Оярсабаля, а Кукурелья был неточен.
До перерыва доиграть удалось не всем. Лисандро Мартинес не жалел себя в борьбе, и организм не выдержал – аргентинец получил травму, а его заменил Отаменди. Больше ничего такого, что влияло бы на ход игры, на поле не происходило, и арбитр Славко Винчич отправил команды отдыхать.
Во втором тайме, как и в первом, преимущество Испании было заметным. Однако голевые моменты не создавались, а кому нужен этот стерильный контроль мяча без опасности у ворот? С чужим контролем не был согласен Паредес, который заменил в перерыве Нико Гонсалеса. Он очень быстро получил предупреждение и постоянно оказывался в центре событий, когда возникали стычки и грубые эпизоды.
Нарастающее давление на чужой половине поля в итоге привело к первому голевому моменту в матче, как раз перед паузой на водопой. Тальяфико заработал необязательный угловой, после его розыгрыша, прохода и подачи вторым темпом от Ямаля Ферран Торрес выиграл верховую борьбу, и нужно было лишь не попасть во вратаря, с чем форвард не справился. Доминирование Испании в итоге оказалось настолько большим, что тренер Аргентины выпускал исключительно игроков оборонительного плана, так и не выпустив на поле Лаутаро Мартинеса, возможно, ожидая, что игра перейдет в экстра-таймы.
«Фурия Роха», постоянно увязая в паутине чужой обороны, ничего не могла сделать после проходов в штрафную, поэтому решила делать ставку на дальние удары. Однако качество попыток Педри и Кубарси оказалось недостаточным, чтобы заставить капитулировать Мартинеса. На этом фоне удивляла непривычная пассивность Аргентины. Давно не приходилось видеть ее настолько беззубой, усталость после постоянных дополнительных таймов давала о себе знать. Казалось, что подопечные Скалони откровенно ждут серии пенальти. Или же удобной контратаки.
Логично, что игра на отбой влекла за собой фолы. Уже в концовке второго тайма аргентинская команда осталась в меньшинстве, что, в принципе, было ожидаемо. Энцо Фернандес грубо снес Кубарси и получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную. Уже в конце компенсированного времени Ямаль мог забивать со штрафного, но голкипер справился.
В экстра-таймах было то же самое: активность Испании и пассивность, а точнее, выживание Аргентины. Месси на поле был абсолютно незаметен. О нем вспоминали разве что в том контексте, что до этого он в каждом матче отмечался результативным действием, а здесь – абсолютная тишина. Или же на общих планах, и становилось даже жалко аргентинцев – Мартинес в воротах, одна линия обороны, вторая линия обороны, а в центральном круге Месси стоит и смотрит футбол, пока партнеры фактически вдевятером отбиваются. Однако это был осознанный выбор «альбиселесте».
Активен был Нико Уильямс, вышедший на замену. Однако с его ударом головой в упор справился Эмилиано Мартинес, а гол, забитый на добивании, не засчитали из-за сомнительного фола Мерино в атаке. А в концовке первого экстра-тайма мог закрывать игру Мерино, однако простил аргентинцев, ударом головой в упор не попав в угол ворот.
Однако такие автобусы проходят дальше раз в десятилетие. Когда-то так «Челси» выиграл финал Лиги чемпионов у «Баварии», а в этом году «Чернигов» таким образом вышел в финал Кубка Украины. Поэтому лимит удачи исчерпался, что уже доказала Англия, точнее, Томас Тухель, ошибку которого, похоже, повторил и Скалони. На 106-й минуте после подачи Нико Уильямс сбросил мяч под удар Торресу, и тот открыл счет, пробив метров с десяти под перекладину.
Конечно, Аргентина побежала вперед. Пропустила еще раз от Торреса, но тот забил из офсайда, а затем наконец мы увидели, для чего Месси экономил силы. Сначала он сыграл так, как и положено вингеру, на рывке обыграв Педри, а затем после розыгрыша углового пробил сумасшедшим «парашютом» метров с сорока в левую девятку. Это был бы гол уровня премии Пушкаша, но, увы, мяч прошел в каких-то десяти сантиметрах выше.
Уже в добавленное ко второму экстра-тайму время наконец появились первые моменты. Сенесси не позволили защитники замкнуть прострел Симеоне, а после углового тот же Симеоне мог спасти команду, но из центра штрафной пробил выше ворот.
И это было все. Конечно, еще несколько атак было, но даже до ударов дело не дошло.
Статистика игры: 20-2 по ударам, 1,72-0,09 по xG. Логика все же пришла на футбол.
Таким образом, Месси не обошел Мбаппе, Аргентина не защитила чемпионский титул, а Испания повторила свое достижение шестнадцатилетней давности, во второй раз став чемпионом мира.
А этот чемпионат мира завершился. Всегда после финалов появляется ощущение легкой грусти и небольшой депрессии – через четыре года мы станем старше на четыре года, и кто знает, что произойдет в нашей жизни до следующего мундиаля.
Но все будет хорошо.
Поздравляем Испанию и надеемся, что следующий чемпионат мира мы будем смотреть уже в мирное время.
Чемпионат мира. Финал.
Испания – Аргентина – 1:0
Гол: Торрес (106)
Предупреждения: Лис.Мартинес (41), Паредес (52), Фернандес (83), МакАллистер (112)
Удаление: Фернандес (90+3, вторая желтая карточка)
Испания: Симон – Кукурелья, Лапорт (Э.Гарсия, 99), Кубарси, Порро – Руис (Педри, 62), Родри (Субименди, 99) – Баэна (Уильямс, 75), Ольмо (Мерино, 75), Ямаль – Оярсабаль (Торрес, 62).
Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико, Лис.Мартинес (Отаменди, 44), Ромеро (Медина, 71), Монтиель (Молина, 58) – Н. Гонсалес (Паредес, 46), Э. Фернандес, МакАллистер, Де Пауль (Симеоне, 71) – Х. Альварес (Сенеси, 102), Месси.
Арбитр: Слава Винчич (Словения).
Стадион: «Мэт-Лайф Стэдиум» (Нью-Йорк/Нью-Джерси, США).
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Аргентині потрібно було грати в футбол , в не в регбі . Хоча і в меншості в екстра таймі вони могли вирвати нічию та дотягнути до пенальті . Епоха Мессі закінчується , потрібні нові ідоли .
Вітаю всіх, хто вболівав за Іспанію.
ЧЕМПІОНИ !!!
Аргентина сыграла ужасно, ну и в стиле латинских команд делала цирк на протяжении всей игры. Судье стоило больше фиксировать фолов и давать больше карточек, а то позволял аргентинцам творить реальную дичь.
Лионель Месси выдал феерическую карьеру, ему уже давно ничего доказывать не надо, но и он не идеален. Во втором тайме в ситуации с Кукарельей затерпилился крепко он.
Ну а такие черти как Отменди и Паредес вообще не заслуживают никаких титулов, чертовы симулянты и подлецы
Без какого либо пафоса и медийного фаворитства, хотя состав у испанцев один из самых дорогих на турнире, в стартовом вышло почти 700 миллионов, в то время как у Аргентины 450. Умело избежали лишнего шума и сконцентрировались на главном.
Луис де ла Фуэнте брависсимо, слепил из благодарного материала непобедимую не сказать чтоб эффектную но чрезмерно эффективную машину, которая пропустила всего лишь один гол.
Можно повторить подвиги 2008-2012 и забрать еще Евро-2028, собственно и домашний ЧМ тоже - средний возраст 26 лет, а у Аргентины - 29,8. Будущему тренеру аргентинцев не позавидуешь, это поколение уходит, а дальше неизвестность.
Ямаль - самый молодой чемпион мира и Европы в истории. Вот это так старт карьеры!