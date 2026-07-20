Вот и подошел к концу главный футбольный турнир четырехлетия – чемпионат мира 2026 года, который стартовал месяц назад. Завершал чемпионат его главный матч – финал, в котором принимали участие национальные сборные Испании и Аргентины.

Стоит отметить, что турнир удался с организационной точки зрения. На протяжении всего чемпионата не было каких-либо сообщений о проблемах в трех странах-организаторах. При этом атмосфера праздника присутствовала на всех матчах. Ее создавали и гигантские стадионы, и множество фишек – большое количество качественной музыки на аренах, красивая картинка с флагами на все поле, видеопредставление команд, выход для исполнения гимнов всех представителей команд, бодикам арбитра, уже легендарная гребля викингов (ее повторяли и во время шоу в перерыве), да и пауза на гидратацию хоть и удивляла, но все же стопроцентно тоже войдет в число особенностей турнира.

Конечно, были и скандалы, куда же без них. Чего только стоят трэш в матче Австрии и Алжира или отмененная красная карточка Балогуна. Однако и по-настоящему футбольных моментов, которые войдут в историю, хватало. В частности, борьба за бомбардирскую корону – как нынешнего чемпионата, так и вообще за звание лучшего бомбардира в истории. Почти весь турнир Месси лидировал в списке лучших голеадоров мундиаля, однако накануне Мбаппе в матче за третье место обошел его и на текущем турнире, и в историческом зачете, впервые в жизни став лучшим бомбардиром всех времен, забив свои 10 и 22 мяча соответственно. У Месси оставались восемь и 21 соответственно, а также финал в запасе.

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Кстати, о составах. У Испании состав оказался максимально предсказуемым, как и в нескольких предыдущих матчах, а вот южноамериканцы провели ротацию по сравнению с полуфиналом. На фланге Монтьель заменил Молину, в центре вместо Паредеса вышел Де Пауль, а на правом фланге вместо Симеоне появился Нико Гонсалес.

Игра началась очень осторожно, однако немного больше активности исходило от Испании. Ямаль пытался обострять и даже создал что-то похожее на опасность, однако там больше угрозы было от действий Лисандро Мартинеса, который мог срезать мяч в собственные ворота. Впрочем, другой Мартинес, вратарь, справился, как и его коллега Симон, который прочитал передачу на Месси и в стиле Нойера выбежал едва ли не к центру поля, чтобы не допустить выхода один на один.

Аргентинцы сразу же продемонстрировали, что церемониться они не собираются. Как и в полуфинале, если в каком-либо эпизоде нужно было сыграть жестко, никто не стеснялся. В составе Испании доставалось Ямалю и особенно Ольмо, с которыми не церемонились Макаллистер и Энцо. Доставалось по ногам и Месси.

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До первой паузы на гидратацию у обоих ворот происходили события, которые опасными можно было назвать разве что с большой натяжкой – навес Месси со штрафного, несильный прострел Ямаля, да и все, пожалуй. Но, конечно, градус напряжения не снижался.

При такой игре важную роль должны были сыграть стандарты и дальние удары. Со стандартами дело не пошло, их практически не было, а издали несколько раз пробовали бить испанцы. Однако Мартинес справлялся с довольно несложным ударом Оярсабаля, а Кукурелья был неточен.

До перерыва доиграть удалось не всем. Лисандро Мартинес не жалел себя в борьбе, и организм не выдержал – аргентинец получил травму, а его заменил Отаменди. Больше ничего такого, что влияло бы на ход игры, на поле не происходило, и арбитр Славко Винчич отправил команды отдыхать.

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Во втором тайме, как и в первом, преимущество Испании было заметным. Однако голевые моменты не создавались, а кому нужен этот стерильный контроль мяча без опасности у ворот? С чужим контролем не был согласен Паредес, который заменил в перерыве Нико Гонсалеса. Он очень быстро получил предупреждение и постоянно оказывался в центре событий, когда возникали стычки и грубые эпизоды.

Нарастающее давление на чужой половине поля в итоге привело к первому голевому моменту в матче, как раз перед паузой на водопой. Тальяфико заработал необязательный угловой, после его розыгрыша, прохода и подачи вторым темпом от Ямаля Ферран Торрес выиграл верховую борьбу, и нужно было лишь не попасть во вратаря, с чем форвард не справился. Доминирование Испании в итоге оказалось настолько большим, что тренер Аргентины выпускал исключительно игроков оборонительного плана, так и не выпустив на поле Лаутаро Мартинеса, возможно, ожидая, что игра перейдет в экстра-таймы.

«Фурия Роха», постоянно увязая в паутине чужой обороны, ничего не могла сделать после проходов в штрафную, поэтому решила делать ставку на дальние удары. Однако качество попыток Педри и Кубарси оказалось недостаточным, чтобы заставить капитулировать Мартинеса. На этом фоне удивляла непривычная пассивность Аргентины. Давно не приходилось видеть ее настолько беззубой, усталость после постоянных дополнительных таймов давала о себе знать. Казалось, что подопечные Скалони откровенно ждут серии пенальти. Или же удобной контратаки.

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Логично, что игра на отбой влекла за собой фолы. Уже в концовке второго тайма аргентинская команда осталась в меньшинстве, что, в принципе, было ожидаемо. Энцо Фернандес грубо снес Кубарси и получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную. Уже в конце компенсированного времени Ямаль мог забивать со штрафного, но голкипер справился.

В экстра-таймах было то же самое: активность Испании и пассивность, а точнее, выживание Аргентины. Месси на поле был абсолютно незаметен. О нем вспоминали разве что в том контексте, что до этого он в каждом матче отмечался результативным действием, а здесь – абсолютная тишина. Или же на общих планах, и становилось даже жалко аргентинцев – Мартинес в воротах, одна линия обороны, вторая линия обороны, а в центральном круге Месси стоит и смотрит футбол, пока партнеры фактически вдевятером отбиваются. Однако это был осознанный выбор «альбиселесте».

Активен был Нико Уильямс, вышедший на замену. Однако с его ударом головой в упор справился Эмилиано Мартинес, а гол, забитый на добивании, не засчитали из-за сомнительного фола Мерино в атаке. А в концовке первого экстра-тайма мог закрывать игру Мерино, однако простил аргентинцев, ударом головой в упор не попав в угол ворот.

Однако такие автобусы проходят дальше раз в десятилетие. Когда-то так «Челси» выиграл финал Лиги чемпионов у «Баварии», а в этом году «Чернигов» таким образом вышел в финал Кубка Украины. Поэтому лимит удачи исчерпался, что уже доказала Англия, точнее, Томас Тухель, ошибку которого, похоже, повторил и Скалони. На 106-й минуте после подачи Нико Уильямс сбросил мяч под удар Торресу, и тот открыл счет, пробив метров с десяти под перекладину.

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Конечно, Аргентина побежала вперед. Пропустила еще раз от Торреса, но тот забил из офсайда, а затем наконец мы увидели, для чего Месси экономил силы. Сначала он сыграл так, как и положено вингеру, на рывке обыграв Педри, а затем после розыгрыша углового пробил сумасшедшим «парашютом» метров с сорока в левую девятку. Это был бы гол уровня премии Пушкаша, но, увы, мяч прошел в каких-то десяти сантиметрах выше.

Уже в добавленное ко второму экстра-тайму время наконец появились первые моменты. Сенесси не позволили защитники замкнуть прострел Симеоне, а после углового тот же Симеоне мог спасти команду, но из центра штрафной пробил выше ворот.

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И это было все. Конечно, еще несколько атак было, но даже до ударов дело не дошло.

Статистика игры: 20-2 по ударам, 1,72-0,09 по xG. Логика все же пришла на футбол.

Таким образом, Месси не обошел Мбаппе, Аргентина не защитила чемпионский титул, а Испания повторила свое достижение шестнадцатилетней давности, во второй раз став чемпионом мира.

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А этот чемпионат мира завершился. Всегда после финалов появляется ощущение легкой грусти и небольшой депрессии – через четыре года мы станем старше на четыре года, и кто знает, что произойдет в нашей жизни до следующего мундиаля.

Но все будет хорошо.

Поздравляем Испанию и надеемся, что следующий чемпионат мира мы будем смотреть уже в мирное время.

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Чемпионат мира. Финал.

Испания – Аргентина – 1:0

Гол: Торрес (106)

Предупреждения: Лис.Мартинес (41), Паредес (52), Фернандес (83), МакАллистер (112)

Удаление: Фернандес (90+3, вторая желтая карточка)

Испания: Симон – Кукурелья, Лапорт (Э.Гарсия, 99), Кубарси, Порро – Руис (Педри, 62), Родри (Субименди, 99) – Баэна (Уильямс, 75), Ольмо (Мерино, 75), Ямаль – Оярсабаль (Торрес, 62).

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико, Лис.Мартинес (Отаменди, 44), Ромеро (Медина, 71), Монтиель (Молина, 58) – Н. Гонсалес (Паредес, 46), Э. Фернандес, МакАллистер, Де Пауль (Симеоне, 71) – Х. Альварес (Сенеси, 102), Месси.

Арбитр: Слава Винчич (Словения).

Стадион: «Мэт-Лайф Стэдиум» (Нью-Йорк/Нью-Джерси, США).

ИСПАНИЯ – АРГЕНТИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА