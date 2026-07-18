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Чемпионат мира
Испания
19.07.2026 22:00 - : -
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Чемпионат мира
18 июля 2026, 22:09 | Обновлено 18 июля 2026, 22:10
249
0

Испания – Аргентина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка ЧМ-2026

18 июля 2026, 22:09 | Обновлено 18 июля 2026, 22:10
249
0
Испания – Аргентина. Текстовая трансляция матча
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В воскресенье, 19 июля, состоится финальный поединок чемпионата мира, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. Матч пройдет в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) на стадионе «МетЛайф», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Фурия роха» начала мундиаль с сенсационной ничьей в матче с Кабо-Верде, но затем только побеждала. В плей-офф мирового первенства испанцы разобрались с Австрией (3:0), Португалией (1:0), Бельгией (2:1) и Францией (2:0). При этом команда Луиса де ла Фуэнте пропустила всего один гол на турнире. Сборная Испании ранее только один раз выигрывала чемпионат мира – в 2010 году.

Сборная Аргентины, которая выиграла прошлый чемпионат мира, снова будет бороться за титул. Подопечные Лионеля Скалони уверенно выиграли свою группу, а в плей-офф прошли Кабо-Верде (3:2), Египет (3:2), Швейцарию (3:1) и Англию (2:1). Яркую игру демонстрирует звездный ветеран «Альбиселесте» Лионель Месси, на счету которого уже 12 результативных действий на ЧМ-2026.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Аргентина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Испания
19 июля 2026 -
22:00
Аргентина
Тотал меньше 2.5 1.63 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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