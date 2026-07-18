В воскресенье, 19 июля, состоится финальный поединок чемпионата мира, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. Матч пройдет в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) на стадионе «МетЛайф», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Фурия роха» начала мундиаль с сенсационной ничьей в матче с Кабо-Верде, но затем только побеждала. В плей-офф мирового первенства испанцы разобрались с Австрией (3:0), Португалией (1:0), Бельгией (2:1) и Францией (2:0). При этом команда Луиса де ла Фуэнте пропустила всего один гол на турнире. Сборная Испании ранее только один раз выигрывала чемпионат мира – в 2010 году.

Сборная Аргентины, которая выиграла прошлый чемпионат мира, снова будет бороться за титул. Подопечные Лионеля Скалони уверенно выиграли свою группу, а в плей-офф прошли Кабо-Верде (3:2), Египет (3:2), Швейцарию (3:1) и Англию (2:1). Яркую игру демонстрирует звездный ветеран «Альбиселесте» Лионель Месси, на счету которого уже 12 результативных действий на ЧМ-2026.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Аргентина, за которой можно следить в украинской версии сайта.