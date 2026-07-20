Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор финального матча чемпионата мира 2026
19 июля сборные Испании и Аргентины провели финальный матч чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на Мэтлайф-Стэдиуме в Нью-Джерси. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев по итогам овертайма.
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Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
Аргентина играла в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса на 90+3-й минуте.
Испания выиграла второй трофей мундиаля и первый с 2010 года.
Чемпионат мира 2026. Финал, 19 июля
Испания – Аргентина – 1:0
Гол: Ферран Торрес, 106
Удаление: Энцо Фернандес, 90+3 (Аргентина)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Ферран Торрес, 106 мин
События матча
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