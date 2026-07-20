19 июля сборные Испании и Аргентины провели финальный матч чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на Мэтлайф-Стэдиуме в Нью-Джерси. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев по итогам овертайма.

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Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Аргентина играла в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса на 90+3-й минуте.

Испания выиграла второй трофей мундиаля и первый с 2010 года.

Чемпионат мира 2026. Финал, 19 июля

Испания – Аргентина – 1:0

Гол: Ферран Торрес, 106

Удаление: Энцо Фернандес, 90+3 (Аргентина)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Ферран Торрес, 106 мин