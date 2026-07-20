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Чемпионат мира
Испания
19.07.2026 22:00 – FT 1 : 0
Аргентина
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Чемпионат мира
20 июля 2026, 01:05 | Обновлено 20 июля 2026, 01:49
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Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор финального матча чемпионата мира 2026

20 июля 2026, 01:05 | Обновлено 20 июля 2026, 01:49
40501
2 Comments
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июля сборные Испании и Аргентины провели финальный матч чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на Мэтлайф-Стэдиуме в Нью-Джерси. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев по итогам овертайма.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Аргентина играла в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса на 90+3-й минуте.

Испания выиграла второй трофей мундиаля и первый с 2010 года.

Чемпионат мира 2026. Финал, 19 июля

Испания – Аргентина – 1:0

Гол: Ферран Торрес, 106

Удаление: Энцо Фернандес, 90+3 (Аргентина)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Ферран Торрес, 106 мин

События матча

106’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания), асcист Нико Уильямс.
90’ +3
Энцо Фернандес (Аргентина) получает красную карточку.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Віва Еспанья!!!
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