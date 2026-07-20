Сетка ЧМ-2026. Испания переиграла Аргентину и завоевала золотые медали

Сборная Испании завоевала трофей чемпионата мира 2026.

19 июля испанцы переиграли Аргентину со счетом 1:0 по итогам овертайма – единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

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Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й мин после удаления Энцо Фернандеса.

Испания во второй раз в истории сыграла в финале мундиаля и во второй раз взяла золотые медали – в 2010 году Фурия Роха одолели Нидерланды 1:0 в решающем поединке.

В полуфинале ЧМ-2026 Испания одолела Францию 2:0, а Аргентина выиграла у Англии 2:1. В матче за третье место мундиаля англичане в безумном триллере справились с французами – 6:4.

Чемпионат мира 2026. Финал, 19 июля

Испания – Аргентина – 1:0

Гол: Ферран Торрес, 106

Удаление: Энцо Фернандес, 90+3 (Аргентина)

Результаты Испании на ЧМ-2026 : Кабо-Верде (0:0), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0), Португалия (1:0), Бельгия (2:1), Франция (2:0), Аргентина (1:0, д.в.)

: Кабо-Верде (0:0), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0), Португалия (1:0), Бельгия (2:1), Франция (2:0), Аргентина (1:0, д.в.) Результаты Аргентины на ЧМ-2026: Алжир (3:0), Австрия (2:0), Иордания (3:1), Кабо-Верде (3:2, д.в.), Египет (3:2), Швейцария (3:1, д.в.), Англия (2:1), Испания (0:1, д.в.)

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