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Чемпионат мира
20 июля 2026, 01:20 | Обновлено 20 июля 2026, 01:26
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Сетка ЧМ-2026. Испания переиграла Аргентину и завоевала золотые медали

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес, который принес Фурии Рохи победу

20 июля 2026, 01:20 | Обновлено 20 июля 2026, 01:26
343
0
Сетка ЧМ-2026. Испания переиграла Аргентину и завоевала золотые медали
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании завоевала трофей чемпионата мира 2026.

19 июля испанцы переиграли Аргентину со счетом 1:0 по итогам овертайма – единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

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Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й мин после удаления Энцо Фернандеса.

Испания во второй раз в истории сыграла в финале мундиаля и во второй раз взяла золотые медали – в 2010 году Фурия Роха одолели Нидерланды 1:0 в решающем поединке.

В полуфинале ЧМ-2026 Испания одолела Францию 2:0, а Аргентина выиграла у Англии 2:1. В матче за третье место мундиаля англичане в безумном триллере справились с французами – 6:4.

Чемпионат мира 2026. Финал, 19 июля

Испания – Аргентина – 1:0

Гол: Ферран Торрес, 106

Удаление: Энцо Фернандес, 90+3 (Аргентина)

  • Результаты Испании на ЧМ-2026: Кабо-Верде (0:0), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0), Португалия (1:0), Бельгия (2:1), Франция (2:0), Аргентина (1:0, д.в.)
  • Результаты Аргентины на ЧМ-2026: Алжир (3:0), Австрия (2:0), Иордания (3:1), Кабо-Верде (3:2, д.в.), Египет (3:2), Швейцария (3:1, д.в.), Англия (2:1), Испания (0:1, д.в.)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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