19 июля на Метлайф-стэдиум в Нью-Джерси пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Испании и Аргентины.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Испания

Команда при де ла Фуэнте явно ожила, по сути, впервые с золотого отрезка 2008–2012. Правда, после побед в Лиге Наций-2022 и, особенно, на Евро-2024 наблюдался спад. Вот и на чемпионате мира один из фаворитов стартовал с неприятной сенсации, не сумев забить Кабо-Верде. Впрочем, потом дебютант еще многих удивил.

А тем временем европейцы дальше делали свою работу. Они в последующем только забивали и практически не пропускали - только с Бельгией в 1/4 были непростые 2:1 с победным голом в концовке. Ну, а с французами в полуфинале, во многом, все решил не обязательный пенальти, на ровном месте практически заработанный Ямалем. Соперник так и не смог распечатать Унаи Симона, а вот еще один мяч, после классной комбинации, победитель Евро провел, и отправился в финал нового большого турнира.

Аргентина

Сборная подходила к мундиалю в статусе победителя всего, чего только вообще можно было. Это ведь не только долгожданный триумф в Катаре четырехлетней давности. Также получилось дважды кряду победить и на Копа Америка. И сейчас явно ставили фавориты перед собой задачу и на более высоком уровне защитить титул.

Но по-настоящему легко побеждалось только на групповом этапе. С другой стороны, в плей-офф латиноамериканцы, особенно Месси, проявили характер и менталитет победителя. Они буквально выгрызали победы, в концовке основного или в дополнительное время, даже с Кабо-Верде и Египтом, а потом и со Швейцарией. Вот и Англии уступали 0:1 до 85-й минуты, но пара ассистов Лео принесли волевые 2:1.

Статистика личных встреч

Всего было семь очных поединков. Испанцы победили четырежды при трех поражениях. Но в том числе они уступили и в единственном официальном поединке, на чемпионате мира-1966.

Вероятные стартовые составы

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ямаль, Ольмо, Баэна, Оярсабаль

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Паредес, Де Пауль, Макаллистер, Энцо Фернандес, Месси, Хулиан Альварес

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы европейцев чуть более высокими. Но тут стоит применить нулевую фору к успеху Ямаля и компании (коэффициент - 1,60).