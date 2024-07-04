Месси может пропустить четвертьфинал Копа Америка
Лидер сборной Аргентины еще не восстановился после травмы
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил вероятность участия Лионеля Месси в четвертьфинале Копа Америка против Эквадора (5 июня, 4:00 по Киеву):
«Мы подождем, прежде чем принять решение по Месси. Вчера у нас были хорошие предчувствия по поводу Лео. У нас есть вариант с Лаутаро Мартинесом и Хулианом Альваресом. Они могут вместе выйти в основе, если Лео не будет. Мы подождем сегодняшней тренировки, чтобы обсудить этот вопрос.
Будет справедливо подождать до последнего момента и дать ему время. Перед тренировкой я поговорю с ним, чтобы решить, что мы будем делать завтра».
Напомним, Месси получил мышечное повреждение по ходу турнира. Он вернулся к тренировкам 2 июля.
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