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Кубок Америки
04 июля 2024, 15:05 |
83
0

Месси может пропустить четвертьфинал Копа Америка

Лидер сборной Аргентины еще не восстановился после травмы

04 июля 2024, 15:05 |
83
0
Месси может пропустить четвертьфинал Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил вероятность участия Лионеля Месси в четвертьфинале Копа Америка против Эквадора (5 июня, 4:00 по Киеву):

«Мы подождем, прежде чем принять решение по Месси. Вчера у нас были хорошие предчувствия по поводу Лео. У нас есть вариант с Лаутаро Мартинесом и Хулианом Альваресом. Они могут вместе выйти в основе, если Лео не будет. Мы подождем сегодняшней тренировки, чтобы обсудить этот вопрос.

Будет справедливо подождать до последнего момента и дать ему время. Перед тренировкой я поговорю с ним, чтобы решить, что мы будем делать завтра».

Напомним, Месси получил мышечное повреждение по ходу турнира. Он вернулся к тренировкам 2 июля.

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Лионель Скалони Лионель Месси сборная Аргентины по футболу травма Копа Америка
Олег Дидух Источник
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