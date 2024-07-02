Кубок Америки02 июля 2024, 21:05 | Обновлено 02 июля 2024, 21:18
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ВИДЕО. Месси вернулся к тренировкам со сборной
Нападающий присоединился к общей группе
02 июля 2024, 21:05 | Обновлено 02 июля 2024, 21:18
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вернулся к тренировкам накануне четвертьфинала Кубка Америки.
Нападающий получил мышечное повреждение в матче 2-го тура группового этапа против Чили, из-за чего встречу с Перу Лионель провёл на скамейке для запасных. Однако сегодня стало известно, что капитан тренируется в общей группе и примет участие в следующем матче.
В 1/4 финала Кубка Америки Аргентина сыграет с Эквадором. Игра пройдет в ночь на 5 июля и начнётся в 04:00 по киевскому времени.
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