Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Месси вернулся к тренировкам со сборной
Кубок Америки
02 июля 2024, 21:05 | Обновлено 02 июля 2024, 21:18
136
1

ВИДЕО. Месси вернулся к тренировкам со сборной

Нападающий присоединился к общей группе

02 июля 2024, 21:05 | Обновлено 02 июля 2024, 21:18
136
1
ВИДЕО. Месси вернулся к тренировкам со сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вернулся к тренировкам накануне четвертьфинала Кубка Америки.

Нападающий получил мышечное повреждение в матче 2-го тура группового этапа против Чили, из-за чего встречу с Перу Лионель провёл на скамейке для запасных. Однако сегодня стало известно, что капитан тренируется в общей группе и примет участие в следующем матче.

В 1/4 финала Кубка Америки Аргентина сыграет с Эквадором. Игра пройдет в ночь на 5 июля и начнётся в 04:00 по киевскому времени.

По теме:
ФОТО. Ключевому игроку сборной Румынии забинтовали голову в матче Евро-2024
Бразилия – Колумбия. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Боливия – Панама – 1:3. Как забил Герреро из Зари. Видео голов и обзор
травма Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Чили - Аргентина Копа Америка
Алексей Тиньков Источник: ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 02 июля 2024, 09:54 22
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

Первый летний новичок. Манчестер Сити подписывает лидера Жироны
Футбол | 02 июля 2024, 21:20 1
Первый летний новичок. Манчестер Сити подписывает лидера Жироны
Первый летний новичок. Манчестер Сити подписывает лидера Жироны

Савио получит 5-летний контракт

Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Футбол | 02.07.2024, 11:24
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Уверенно и спокойно. Нидерланды отправили Румынию домой с Евро-2024
Футбол | 02.07.2024, 20:58
Уверенно и спокойно. Нидерланды отправили Румынию домой с Евро-2024
Уверенно и спокойно. Нидерланды отправили Румынию домой с Евро-2024
С Шапаренко после Евро провели переговоры по трансферу. И это не Лацио
Футбол | 02.07.2024, 09:21
С Шапаренко после Евро провели переговоры по трансферу. И это не Лацио
С Шапаренко после Евро провели переговоры по трансферу. И это не Лацио
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Пофіг
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
02.07.2024, 07:59 3
Футбол
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
01.07.2024, 00:23 2
Футбол
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 7
Футбол
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
01.07.2024, 00:33 1
Бокс
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
02.07.2024, 01:55
Футбол
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
01.07.2024, 14:20 29
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем