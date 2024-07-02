ВИДЕО. Месси вернулся к тренировкам со сборной

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вернулся к тренировкам накануне четвертьфинала Кубка Америки.

Нападающий получил мышечное повреждение в матче 2-го тура группового этапа против Чили, из-за чего встречу с Перу Лионель провёл на скамейке для запасных. Однако сегодня стало известно, что капитан тренируется в общей группе и примет участие в следующем матче.

В 1/4 финала Кубка Америки Аргентина сыграет с Эквадором. Игра пройдет в ночь на 5 июля и начнётся в 04:00 по киевскому времени.