Кубок Америки04 июля 2024, 16:15 | Обновлено 04 июля 2024, 16:36
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Аргентина – Эквадор. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Матч состоится 5 июля и стартует в 04:00
04 июля 2024, 16:15 | Обновлено 04 июля 2024, 16:36
37
0
5 июля в 04:00 в американском городе Хьюстон состоится матч четвертьфинала Копа Америки 2024 между сборными Аргентины и Эквадора.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В полуфинале победитель этого поединка сыграет с победителем пары Венесуэла – Канада.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Аргентина – Эквадор. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
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