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Кубок Америки
04 июля 2024, 16:15 | Обновлено 04 июля 2024, 16:36
37
0

Аргентина – Эквадор. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE

Матч состоится 5 июля и стартует в 04:00

04 июля 2024, 16:15 | Обновлено 04 июля 2024, 16:36
37
0
Аргентина – Эквадор. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины

5 июля в 04:00 в американском городе Хьюстон состоится матч четвертьфинала Копа Америки 2024 между сборными Аргентины и Эквадора.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфинале победитель этого поединка сыграет с победителем пары Венесуэла – Канада.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Аргентина – Эквадор. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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