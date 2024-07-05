«Не тренировал». Месси объяснил, почему не сумел забить пенальти Эквадору

В ночь на 5 июля состоялся матч 1/4 финала Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Эквадора. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Первым к мячу в серии подошел звездный Лионель Месси. Он не сумел реализовать 11-метровый, пробив паненкой в перекладину.

После завершения встречи Месси прокомментировал результат встречи:

«Все произошло, как мы и ожидали. У них хорошие игроки, это сильная и динамичная команда. Состояние поля не позволяло нам играть так быстро, как мы хотели. Это всегда облегчает задачу защищающимся. Мы знали, что концовка будет непростой.

Травма? В течение недели я пытался избавиться от дискомфорта и боли. Тренировался понемногу, на последних занятиях чувствовал себя лучше. Конечно, в таких ситуациях всегда есть некоторый психологический страх усугубить травму, но мышечного дискомфорта уже не было. Скалони спросил, готов ли я играть. Я сказал, что да.

Пенальти? Я поступил так, как и задумал. Перед игрой я разговаривал с нашими вратарями, особо пенальти не тренировал. К сожалению, мяч прошел выше створа.

Мартинес? Я знаю, что Дибу всегда нравятся такие моменты. Он становится великим. Мы очень сильно верили в него. Перед игрой я думал, что если дело дойдет до пенальти, то мы будем спокойны, потому что у нас есть преимущество», – сказал Месси.

В полуфинале Копа Америка Месси и компания сыграют либо против Венесуэлы, либо проти Канады.

Видеообзор матча Аргентина – Эквадор (1:1, пен. 4:2)