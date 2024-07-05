13 лет не было. Месси отметился личным антидостижением в матче с Эквадором

В ночь на 5 июля в США состоялся матч 1/4 финала Кубка Америки между сборными Аргентины и Эквадора.

Встреча в основное время завершилась вничью 1:1. В серии послематчевых 11-метровых аргентинская команда с промахом Лионеля Месси добилась победы со счетом 4-2 и вышла в полуфинал турнира.

37-летний Месси отыграл весь поединок в составе своей сборной, совершив за 90 минут 32 касания мяча.

Данный показатель является худшим результатом Лионеля в матчах за сборную в официальных соревнованиях (чемпионат мира и его квалификации, а также Кубок Америки), в которых он отыграл 90 минут, после матча Кубка Америки в 2011 году.