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  4. 13 лет не было. Месси отметился личным антидостижением в матче с Эквадором
Аргентина
05 июля 2024, 13:32 | Обновлено 05 июля 2024, 13:58
554
0

13 лет не было. Месси отметился личным антидостижением в матче с Эквадором

Аргентинец не был похож на себя в игре Кубка Америки

05 июля 2024, 13:32 | Обновлено 05 июля 2024, 13:58
554
0
13 лет не было. Месси отметился личным антидостижением в матче с Эквадором
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 5 июля в США состоялся матч 1/4 финала Кубка Америки между сборными Аргентины и Эквадора.

Встреча в основное время завершилась вничью 1:1. В серии послематчевых 11-метровых аргентинская команда с промахом Лионеля Месси добилась победы со счетом 4-2 и вышла в полуфинал турнира.

37-летний Месси отыграл весь поединок в составе своей сборной, совершив за 90 минут 32 касания мяча.

Данный показатель является худшим результатом Лионеля в матчах за сборную в официальных соревнованиях (чемпионат мира и его квалификации, а также Кубок Америки), в которых он отыграл 90 минут, после матча Кубка Америки в 2011 году.

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Лионель Месси Копа Америка сборная Аргентины по футболу сборная Эквадора по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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