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Кубок Америки
Аргентина
05.07.2024 04:00 - : -
Эквадор
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Кубок Америки
04 июля 2024, 18:42 | Обновлено 04 июля 2024, 18:57
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Аргентина – Эквадор. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

04 июля 2024, 18:42 | Обновлено 04 июля 2024, 18:57
210
0
Аргентина – Эквадор. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» пройдет матч 1/4 финала Копа Америка, в котором сборная Аргентины встретится со сборной Эквадора. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Аргентина

Команда, при всем опыте и звездности своих исполнителей, при этом находится в достаточно непривычном для себя статусе. Долгое время Месси и компания были неудачниками, что неоднократно доходили до финалов, чтобы их проиграть. Но при Скалони все изменилось, и на этот турнир альбиселестес приехали защищать статус победителя (плюс еще и стали чемпионами мира), и любое место, кроме первого, будет шагом назад. Пока что особенных проблем у фаворита не было, он прошел групповую стадию без малейших проблем. Канаду и Перу обыграли гроссмейстерски, по 2:0, с Чили единственный гол забил на 88-й минуте Лаутаро Мартинес. Еще и Месси, у которого было мышечное повреждение, похоже, будет готов выйти на поле даже в основном составе.

Ставки на матч Аргентина – Эквадор

Эквадор

Сборная была участником прошлого чемпионата мира (пусть и не вышла из группы, но побеждала там), и бодро начинала новую квалификацию, так что котировалась в своей группе довольно высоко. Но ее лидер, Эннер Валенсия, решил начать турнир с красной. Даже вдесятером трехцветные бились, открыли счет, но в итоге все-таки уступили Венесуэле. Да и после победы над явным аутсайдером, Ямайкой, они смогли взять только ничью против Мексики. Благо, что та тоже ухитрилась проиграть сенсации из Южной Америки, и в итоге по дополнительным показателям при равенстве очков осталась только третьей в своем квартете. Таким образом, главные киты КОНКАКАФ (США провалились даже громче) не пробились в плей-офф турнира, который доверили провести Соединенным Штатам.

Статистика личных встреч

За последние 7 поединков аргентинцы позволили эквадорцам только раз, весной позапрошлого года, сыграть с собой вничью, выиграв все остальные поединки.

Прогноз

GGBET ждет новой уверенной победы действующего чемпиона. Трехцветные ничего особенного на турнире не показали - их нужно обыгрывать при форе -1 (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Аргентина
5 июля 2024 -
04:00
Эквадор
Фора Аргентина (-1) 1.80 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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