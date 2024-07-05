Аргентина – Эквадор – 1:1 (пен. 4:2). Драма для Месси. Видеообзор

В ночь с 4 на 5 июля 2024 года состоялся четвертьфинальный матч Копа Америка между национальными сборными Аргентины и Эквадора.

Основное время поединка завершилось с ничейным счетом 1:1, а в серии пенальти победу 4:2 одержала Аргентина.

В полуфинале Аргентина сыграет против победителя пары Венесуэла – Канада.

Копа Америка 2024. 1/4 финала. 5 июля

Аргентина – Эквадор – 1:1 (4:2 по пенальти)

Голы: Лисандро, 35 – Родригес, 90+2

Пенальти: Месси (перекладина), Мена (сейв), Альварес (1:0), Минда (сейв), Макаллистер (2:0), Ебоа (2:1), Монтьель (3:1), Кайседо (3:2), Отаменди (4:2)

Видеообзор матча