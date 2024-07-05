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Кубок Америки
Аргентина
05.07.2024 04:00 – FT 1 : 1
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Эквадор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
05 июля 2024, 08:28 | Обновлено 05 июля 2024, 08:47
995
0

Аргентина – Эквадор – 1:1 (пен. 4:2). Драма для Месси. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Копа Америка

05 июля 2024, 08:28 | Обновлено 05 июля 2024, 08:47
995
0
Аргентина – Эквадор – 1:1 (пен. 4:2). Драма для Месси. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 4 на 5 июля 2024 года состоялся четвертьфинальный матч Копа Америка между национальными сборными Аргентины и Эквадора.

Основное время поединка завершилось с ничейным счетом 1:1, а в серии пенальти победу 4:2 одержала Аргентина.

В полуфинале Аргентина сыграет против победителя пары Венесуэла – Канада.

Копа Америка 2024. 1/4 финала. 5 июля

Аргентина – Эквадор – 1:1 (4:2 по пенальти)

Голы: Лисандро, 35 – Родригес, 90+2

Пенальти: Месси (перекладина), Мена (сейв), Альварес (1:0), Минда (сейв), Макаллистер (2:0), Ебоа (2:1), Монтьель (3:1), Кайседо (3:2), Отаменди (4:2)

Видеообзор матча

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Николас Отаменди (Аргентина).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Хорди Кайседо (Эквадор).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсало Монтиель (Аргентина).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Джон Йебоа (Эквадор).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Аргентина).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Аргентина).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Родригес (Эквадор).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Лисандро Мартинес (Аргентина).
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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