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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 22:05 |
1897
0

Нидерланды – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы D на Евро-2024

21 июня 2024, 22:05 |
1897
0
Нидерланды – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Лейпциге 21 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Ред Булл Арена». В группе D голландцы и французы также играют вместе с Польшей и Австрией.

Евро-2024. 2-й тур

Группа D. Лейпциг, 21 июня

Нидерланды – Франция – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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