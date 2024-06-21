Чемпионат Европы21 июня 2024, 22:05 |
1897
0
Нидерланды – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы D на Евро-2024
21 июня 2024, 22:05 |
1897
0
В немецком Лейпциге 21 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Ред Булл Арена». В группе D голландцы и французы также играют вместе с Польшей и Австрией.
Евро-2024. 2-й тур
Группа D. Лейпциг, 21 июня
Нидерланды – Франция – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июня 2024, 18:29 33
Украинские болельщики выбрали Анатолия Трубина
Футбол | 21 июня 2024, 07:13 1
Апеннинцы обновили свое неприятное достижение
Футбол | 21.06.2024, 18:30
Футбол | 21.06.2024, 21:59
Футбол | 21.06.2024, 20:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.06.2024, 09:47 35
20.06.2024, 11:42 1
19.06.2024, 23:31 2
20.06.2024, 07:01 13
20.06.2024, 13:59 54
20.06.2024, 07:18 37
21.06.2024, 07:11 3
20.06.2024, 19:37 57