Нидерланды – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В немецком Лейпциге 21 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.

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Встреча проходит на стадионе «Ред Булл Арена». В группе D голландцы и французы также играют вместе с Польшей и Австрией.

Евро-2024. 2-й тур

Группа D. Лейпциг, 21 июня

Нидерланды – Франция – 0:0 (матч продолжается)

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Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция