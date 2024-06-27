Другие новости27 июня 2024, 06:05 |
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СТАВКА ДНЯ. На что поставить 27 июня во время перерыва на Евро-2024?
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
27 июня 2024, 06:05 |
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В четверг, 27 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
01:00 Панама – США
04:00 Уругвай – Боливия
ТЕННИС
15:00 Зейнем Сонмез – Дарья Снигур
15:00 Юлия Стародубцева – Мэддисон Инглис
КИБЕРСПОРТ
11:00 Dplus Kia – Nongshim RedForce
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