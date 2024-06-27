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27 июня 2024, 06:05 |
31
0

СТАВКА ДНЯ. На что поставить 27 июня во время перерыва на Евро-2024?

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

27 июня 2024, 06:05 |
31
0
СТАВКА ДНЯ. На что поставить 27 июня во время перерыва на Евро-2024?
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

В четверг, 27 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

01:00 Панама – США

Ggbet 8.55 – 5.15 – 1.25

04:00 Уругвай – Боливия

Ggbet 1.50 – 4.00 – 4.75

ТЕННИС

15:00 Зейнем Сонмез – Дарья Снигур

Ggbet 2.35 – 1.60

15:00 Юлия Стародубцева – Мэддисон Инглис

Ggbet 1.55 – 2.45

КИБЕРСПОРТ

11:00 Dplus Kia – Nongshim RedForce

Ggbet 1.07 – 7.10

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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